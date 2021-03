Le dernier Delta II prend racine dans le jardin de fusées du Kennedy Space Center

La dernière fusée Delta II de United Launch Alliance (ULA) se trouve parmi les Mercury-Redstone, Mercury-Atlas, Saturn IB et cinq autres lanceurs des premières années d’exploration spatiale dans le jardin de fusées du Kennedy Space Center. (Crédit d’image: United Launch Alliance)

Avec l’arrivée du printemps, un jardin emblématique a maintenant germé un nouvel ajout bleu vif – un véhicule de lancement unique en son genre.

Le Delta II a fait ses débuts mardi 23 mars dans le jardin des fusées du Kennedy Space Center Visitor Complex de la NASA en Floride. L’ajout de la fusée à la retraite United Launch Alliance (ULA) a marqué la première «croissance» de la collection de boosters historiques du complexe touristique depuis de nombreuses années.

« Cela fait un certain temps que nous n’avons pas été en mesure de mettre une nouvelle fusée dans le jardin et d’en avoir une qui est fondamentalement très récente est un véritable point culminant », a déclaré Therrin Protze, chef de l’exploitation du Kennedy Space Center Visitor Complex. dans une interview avec collectSPACE.com. « Il a l’air très différent des autres. Il se distingue vraiment par sa couleur glorieuse. »

Désormais parmi les fusées principalement noires et blanches des premières années de l’exploration spatiale américaine, la Delta II, avec sa finition «Delta Blue» de marque , représente le cheval de bataille de l’industrie qui a décollé 155 fois – 100 lors de missions consécutives réussies – de 1989 à 2018. La fusée Delta II a soulevé des sondes sur la lune et sur Mars, placé des observatoires astronomiques en orbite terrestre et déployé le premier système de positionnement global (GPS ) satellites.

Vidéo: Regardez la dernière fusée Delta II lancer un satellite de la NASA

La dernière fusée Delta II de la United Launch Alliance (ULA) restante se trouve maintenant dans le jardin de fusées du Kennedy Space Center Visitor Complex de la NASA en Floride. L’exposition a ouvert ses portes le 23 mars 2021. (Crédit d’image: Complexe des visiteurs du Centre spatial Kennedy / Andrea Farmer via collectSPACE.com)

«Le Delta II exposé représente un lanceur qui a vraiment satisfait de nombreuses capacités pour le monde», a déclaré Ron Fortson, directeur et directeur général des opérations de lancement pour ULA. «Pour l’exploration spatiale, il a lancé de nombreuses missions sur Mars: deux rovers, Spirit et Opportunity; Mars Odyssey; et l’atterrisseur Phoenix, tous lancés sur Delta II. Il y a tellement de science que nous avons appris grâce au Delta II. «

« Ensuite, d’un point de vue militaire, le GPS est énorme. Je ne peux pas imaginer que le monde soit sans GPS et essentiellement Delta a lancé la constellation », a déclaré Fortson. «Et du point de vue commercial, il y avait les satellites Iridium, Global Star et Digital Globe. Il y a beaucoup de communication commerciale [capabilities] qui ont été fournis par le Delta II. «

Les trois principaux clients du Delta II – la NASA, l’industrie militaire et commerciale – sont représentés par les trois boosters latéraux de la fusée (le Delta II a volé avec jusqu’à neuf des sangles à combustible solide). Les boosters, ainsi que le seul moteur principal RS-27A, sont les seuls composants de la nouvelle exposition qui sont des répliques. Le reste de la fusée est composé de matériel qui restait à la fin du programme Delta II.

En regardant le Delta II de 132 pieds de haut (40 mètres), les visiteurs du Centre spatial Kennedy verront l’art du nez « en dents de requin » sur le carénage de la fusée.

«C’est vraiment un hommage aux Flying Tigers pendant la Seconde Guerre mondiale», a déclaré Fortson à collectSPACE, faisant référence aux pilotes volontaires américains qui ont aidé à défendre la Chine contre le Japon. « Il est également symbolique de la 45e Escadre spatiale [based at Cape Canaveral Space Force Station], pris de leur mascotte, qu’ils appellent le «Snark Shark». Cela fait partie de l’histoire, avec la présence de la 45e Space Wing, d’avoir cela sur le carénage. »Tous les lancements de Delta II GPS incluaient l’illustration des dents de requin.

Le Delta II se dresse maintenant dans le jardin près du nez de la Saturn IB de l’ère Apollo , la prochaine fusée la plus récente parmi les affichages. Le moteur RS-27 de la Delta II partage un héritage avec le H-1, qui propulsait les principaux étages de la Saturn IB.

En photos: La dernière fusée Delta II s’envole avec ICESat-2 de la NASA

Les autres fusées exposées dans le jardin comprennent les Juno I, Juno II, Atlas-Agena, Mercury-Redstone, Mercury-Atlas et Gemini-Titan II. On y voit également un Thor-Delta, le premier membre de la famille des fusées Delta datant de 1960. Le Delta II était le dernier des fusées Delta à voler en utilisant du matériel avec une lignée directe au missile balistique Thor original.

ULA a d’abord promis le Delta II au Kennedy Space Center Visitor Complex moins d’une heure après que le dernier Delta II à lancer ait quitté le sol. La fusée a été préparée pour son exposition extérieure par Penwal Industries avant d’être expédiée à travers le pays par camion. Les premières pièces sont arrivées en Floride fin février.

« La coordination avec l’ULA vient d’être exceptionnelle », a déclaré Protze. « ULA a fait un excellent travail en travaillant avec ses sous-traitants pour que le Delta II scintille vraiment dans le jardin des fusées. »

« Cette fusée bleue là-bas, elle a vraiment changé le monde », a déclaré Fortson.