Ce professeur nigérian enseigne les mathématiques au monde entier sur WhatsApp et Twitter

La pandémie de coronavirus et le verrouillage qui en a résulté a contraint des milliards de personnes dans le monde à repenser de nombreux aspects de leur vie quotidienne, y compris l’apprentissage scolaire. L’enseignement à distance est devenu chez lui pratiquement partout, mais au Nigéria, il y a une enseignante qui, grâce à ses enseignements, a réussi à dépasser les frontières de son pays pour aider des élèves du monde entier. Il s’appelle Basirat Olamide Ajayi, et à ce jour enseigne les mathématiques à plus de 1800 étudiants sur WhatsApp, Twitter et de nombreuses autres plateformes en ligne.

Son histoire est devenue virale ces jours-ci mais en réalité Ajayi, qui enseigne les mathématiques dans un lycée de l’immense Lagos, s’est tourné vers les plateformes en ligne depuis le début du verrouillage. Ses leçons – enseignées sur Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube mais aussi sur les plateformes de visioconférence telles que Zoom – ils sont gratuits et ont attiré une augmentation lente mais régulière du nombre d’élèves au cours des six derniers mois.

L’enseignant a commencé à proposer des cours en ligne de manière assez rudimentaire, se limitant à résoudre des problèmes de mathématiques au niveau secondaire avec un stylo et du papier, tandis qu’avec le smartphone, il a ramassé les feuilles. Grâce au don de la famille d’un de ses followers, il a ensuite acheté un tableau noir grâce auquel il peut désormais s’adresser plus clairement à son public. Dernières vidéos 5 minutes maximum, au cours de laquelle des tâches sont également attribuées aux étudiants qui, s’ils répondent ils reçoivent une évaluation de leur enseignant à distance.

Ajayi a admis rester parfois se réveiller jusqu’à 2 heures du matin pour corriger les artefacts de sa très grande salle de classe virtuelle, mais aussi que la satisfaction de pouvoir aider autant de personnes compense tout effort. « L’enseignement en ligne me donne l’impression de pouvoir enseigner les mathématiques au monde entier », a déclaré le professeur; «Des gens de tous les coins de la planète me voient sur Twitter, pas seulement à Lagos et pas seulement au Nigeria: c’est quelque chose qui me procure une immense joie.»

En fait, ses 1800 abonnés ne manquent pas alumni internationaux: les cours sont offerts en anglais, et parmi les étudiants les plus récents, il y a aussi un Canadien. Le paradoxe est que si la popularité d’Ajayi dépasse les frontières nationales, il y a encore des élèves au Nigéria qui veulent même ils ne peuvent pas se connecter à ses leçons. La fracture numérique dans le pays africain est profonde; comme le dénonce elle-même l’enseignante, de nombreux jeunes nigérians n’ont pas de forfait data adéquat pour suivre des cours en ligne, et un bon pourcentage n’a même pas de smartphone ou d’appareil capable de se connecter à Internet.