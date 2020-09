Pdk Atteint également Le Boxer 6 Cylindres Porsche 718

Jusqu’à présent uniquement disponibles avec boîte de vitesses manuelle, les différentes Porsche 718 équipées du nouveau moteur six cylindres boxer de 4,0 litres sont désormais également disponibles avec le double embrayage à sept embrayages.

vitesses (PDK).

Cela signifie que les 718 Boxster GTS et 718 Cayman GTS, ainsi que les 718 Spyder et 718 Cayman GT4 comptent désormais sur les services de la célèbre transmission automatique de la maison de Stuttgart.

Dans la 718 Spyder et la 718 Cayman GT4, toutes deux de 420 ch, l’adoption de la boîte PDK a permis de réduire le temps de 0 à 100 km / h en une demi-seconde – il est désormais fixé à 3,9s – et le temps jusqu’à 200 km / h h en 0,4 s, ne prenant que 13,4 s.

Dans le cas des 718 Boxster et 718 Cayman GTS de 400 ch, les améliorations sont identiques, 0 à 100 km / ha étant réalisé en 4 secondes (moins 0,5 seconde) et 200 km / ha en 13,7 secondes (moins 0,4 s).

La mise au point? Performance, bien sûr

Comme vous vous en doutez, dans les Porsche 718 Boxster et 718 Cayman GTS, le Pack Sport Chrono (de série) adapte les boîtes de vitesses aux modes de conduite (Normal, Sport, Sport Plus et Individuel). De cette façon, par exemple, en mode «Sport», les passes sont plus rapides, les réductions apparaissent plus tôt et nous avons toujours un basculement automatique.

Il y a aussi un bouton Sport Responde au centre du sélecteur qui active les performances maximales du moteur et de la transmission pendant 20 secondes, quel que soit le mode de conduite sélectionné.

Quant aux 718 Spyder et 718 Cayman GT4, nous avons également le bouton PDK Sport qui permet de programmer la box pour offrir également des performances maximales. Nous avons également bénéficié d’améliorations au niveau du différentiel autobloquant avec blocage mécanique qui atteint des valeurs de blocage de 30% et 37% contre 22% et 27% atteints avec la boîte manuelle.

Quoi d’autre change?

Avec l’arrivée de la box PDK sur les variantes les plus puissantes de la Porsche 718, la marque de Stuttgart se prépare également à effectuer quelques mises à jour de la gamme pour 2021.

Ainsi, dans les intérieurs, l’Alcantara devrait céder la place au matériau Race-Tex qui s’inspire des revêtements des sièges de compétition.

La couleur «Verde Pitão» devrait également arriver sur les 718 Spyder et Cayman GT4 et les roues de 20 pouces de couleur «Or» sur la 718 Spyder.

Pour l’instant, on ne sait pas encore quand les variantes de boîte PDK arriveront au France ou combien elles coûteront sur notre marché.

