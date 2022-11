Pokémon Scarlet et Purple : le nouveau contenu additionnel est filtré

L’information a récemment circulé d’un contenu supplémentaire à venir pour »Pokémon écarlate » O »pokémon violet ». Bien que le jeu vienne de sortir, les utilisateurs de Twitter ont trouvé un ensemble de noms de Pokémon japonais qui n’ont pas encore été utilisés dans la neuvième génération, soit un total de 33 nouveaux noms.

Le compte Pokémon CentroLeaks, dont le compte a été récemment désactivé pour ses nombreuses révélations menant à la sortie de » Scarlet » et » Purple », a souligné qu’il y avait un nouveau Pokémon appelé Uneruminamo qui sera peut-être publié dans un as- extension encore non annoncée des titres.

De même, Nintendo et Jeu habituel Ils ont enregistré un grand nombre de nouveaux noms de Pokémon au Japon qui n’ont pas vu le jour, ils arriveront donc probablement comme une nouvelle extension dans le futur.

Certains utilisateurs ont littéralement traduit le nom japonais du Pokémon, notant que le kanji pourrait être traduit en quelque chose du genre « Montée de la surface de l’eau ». D’autres ont essayé de déterminer à quel Pokémon le nom pourrait être lié, certains spéculant qu’il pourrait s’agir du légendaire Pokémon Suicune des épisodes précédents.

La fuite de DLC n’est qu’une des nombreuses qui ont été révélées avant la sortie de Pokemon Scarlet and Purple. À l’approche de la date de sortie du jeu, divers aspects tels que le Pokédex, le système de combat et les détails de l’histoire ont été publiés.

Avant la première de »Scarlet » et »Purple », des images ont également été divulguées montrant les formes brillantes de Meowscarada, Skeledrige et Quaquavel, les dernières évolutions des Pokémon initiaux de cette nouvelle génération.

Le premier jeu à sortir dans le cadre de la neuvième génération de la franchise tentaculaire. L’histoire se déroule dans la nouvelle région d’inspiration espagnole de Paldea et verra plusieurs changements dans son gameplay et sa linéarité. Pour la première fois, les joueurs pourront affronter les leaders des arènes Pokémon dans l’ordre de leur choix.

»Pokémon Scarlet » et »Pokémon Purple » sont disponibles en nintendoswitch.