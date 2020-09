The Vampire Diaries Saison 9 : Date de sortie, casting, intrigue et toutes les dernières mises à jour ici !

Il s’agit d’une série impliquant de jeunes américains surnaturels produite par le biais de Williamson et Julie. Celle-ci est principalement basée sur une collection de livres électroniques bien connue sur l’équation écrite par JL Smith. Cette collection est diffusée sur The CW le 10 septembre 2009 et s’est terminée le 10 mars 2010. Elle a lancé 171 épisodes en huit saisons.

The Vampire Diaries Saison 9 Date de sortie :

Aucune date n’a été communiquée, mais nous pouvons prévoir qu’il sera lancé en 2021. D’ici là, nous pouvons nous attendre à ce que la sortie soit très populaire.

The Vampire Diaries: casting de la Saison 9

Nina Dobrev dans le rôle d’Elena Gilbert

Paul Wesley dans le rôle de Stefan Salvatore

Ian Somerhalder dans le rôle de Damon Salvatore

Steven R McQueen dans le rôle de Jeremy Gilbert

Sara Canning dans le rôle de Jenna Sommers

Kat Graham dans le rôle de Bonnie Bennett

Candice King dans le rôle de Caroline Forbes

Zach Roerig dans le rôle de Matt Donovan

Kayla Ewell dans le rôle de Vicki Donovan

Michael Trevino dans le rôle de Tyler Lockwood

Matt Davis dans le rôle d’Alaric Saltzman

Joseph Morgan dans le rôle de Klaus Mikaelson

Michael Malarkey dans le rôle d’Enzo St. John

The Vampire Diaries: histoire de la Saison 9

L’ensemble des actions du conte tourne autour d’une femme de tous les jours nommée Elena Gilbert, interprétée par l’intermédiaire de Nina Dobrev. Les frères Paul Wesley et Ian Somerhalder jouent la fonction de Stephen Salvatore dans le rôle de Damon Salvatore.

Chacun des frères tombe amoureux d’Elena et tente de l’empêcher de sombrer dans le mal.