Ce n’est pas l’original: c’est ainsi que la chanson renouvelée de Mortal Kombat sonnera

L’une des sorties les plus attendues de l’année se rapproche de plus en plus! Combat mortel se prépare à sortir en salles et à HBO Max avec la sortie du troisième film de la franchise. Les références et comparaisons au jeu vidéo sont inévitables et dans les dernières heures on savait la chanson officielle de la bande Inspiré de l’original, mais avec une version renouvelée. Écoute-la!

L’attente pour la première est énorme et sera prolongée d’une semaine car le report de la sortie a été récemment annoncé pour le 23 avril 2021. Le film sera disponible en streaming et en salles en même temps. En Amérique latine nous devrons nous rendre dans les salles car la plateforme HBO n’arrivera qu’en juin.

Vidéo de la chanson officielle de Mortal Kombat

Pour animer l’attente, Mortal Kombat a présenté ce vendredi la chanson officielle que la production portera. Il s’agit de Syndrome Techno 2021, un renversement du thème original de 1994 créé par Les immortels et utilisé à la fois dans le jeu vidéo et dans le premier film de 1995. Bien que la base de la mélodie soit la même, elle a été renouvelée pour l’adapter à l’époque.













Le compositeur est Benjamin Wallfisch, Artiste londonien de 41 ans qui a joué sa musique pour des films comme Ça, Blade Runner 2049, Shazam! Oui Hellboy. La liste complète de la bande originale est disponible sur les plateformes numériques et contient 124 chansons avec un total de six heures et demie.

Ce vendredi a également été présenté l’affiche officielle de Mortal Kombat pour IMAX réalisé par l’artiste renommé BossLogic. La pièce présentait les personnages principaux réunis dans un design mettant en évidence la rivalité historique entre Sub-Zero et Scorpion.