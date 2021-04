Kristin Hannah, auteure à succès de «  Firefly Lane  », sur sa route improbable vers le succès

Pour Kristin Hannah, maman savait ce qu’il y avait de mieux!

Hannah est une auteure à succès et le cerveau derrière des romans comme « Firefly Lane » et « The Nightingale » et depuis près de trente ans, ses livres sont devenus un incontournable dans les librairies. Maintenant, son travail commence à recevoir le traitement hollywoodien, y compris «Firefly Lane», qui est devenu un succès pour Netflix.

Mais pour l’auteur de «The Four Winds», ce n’était pas toujours une voie claire vers le succès. Hannah s’est assise avec Dylan Dreyer le week-end AUJOURD’HUI pour discuter de son improbable parcours pour devenir auteur et de ce qui l’a inspirée à écrire son premier livre.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée.

Kristin Hannah est l’auteur de plusieurs best-sellers, dont « Firefly Lane », « The Four Winds » et « The Nightingale ». AUJOURD’HUI

Hannah n’a jamais pensé que l’écriture allait devenir sa carrière. «Je n’ai pas toujours été créative. J’étais avocate avant cela», a-t-elle révélé à Dylan.

C’est la défunte mère d’Hannah qui l’a encouragée à mettre un stylo sur du papier.

«Ma mère a dit ‘Ne t’inquiète pas, chérie. Ne vous inquiétez pas pour vos cours, vous allez devenir écrivain de toute façon », se souvient-elle.

Les livres d’Hannah ont depuis dépassé les listes des best-sellers, et l’adaptation télévisée de son roman de 2008 «Firefly Lane» avec Katherine Heigl et Sarah Chalke, est devenue la première émission diffusée sur Netflix la semaine de sa première.

« Firefly Lane » raconte une histoire touchante sur la façon dont la vie de deux amis, Tully Hart et Kate Mularkey, se croisent et s’entrelacent au fil des décennies alors qu’ils grandissent et font face à divers jalons. L’émission donne aux téléspectateurs un regard brut sur la vie de deux femmes, de leur adolescence à la quarantaine, et tout le reste.

«Ils sont essentiellement des âmes sœurs d’une certaine manière», a déclaré Hannah à propos de Tully et Kate, interprétés respectivement par Heigl et Chalke. «Surtout en vieillissant, les amis nous maintiennent vraiment à flot pendant les moments difficiles de notre vie. Et je pense que c’est vraiment agréable de voir cela reflété à l’écran.

Quant à la prochaine adaptation à l’écran de Hannah, son roman de fiction historique de 2015 «The Nightingale» est en train d’être transformé en film et fera ses débuts l’année prochaine. « The Nightingale » raconte l’histoire de deux sœurs en France pendant la Seconde Guerre mondiale qui luttent pour survivre après que l’Allemagne occupe la France. Le film mettra en vedette deux vraies sœurs, les acteurs Dakota et Elle Fanning, un choix de casting qu’Hannah aimait.

«Ce casting qu’ils ont choisi, des sœurs jouant des sœurs et elles ont le bon âge», a-t-elle déclaré. «Pour voir un film féminin sur la Seconde Guerre mondiale, où ce sont ces jeunes femmes qui font le gros du travail, sauvent des vies et risquent leur propre vie.»

Hannah a déclaré qu’elle s’efforçait d’écrire des histoires centrées sur les femmes. «Il y a beaucoup d’histoires sur les hommes qui sont des héros et les hommes sont héroïques et les hommes survivant à l’adversité. Et je pense qu’il est vraiment important pour nous, pour nos filles, pour nos petites-filles, de replacer les femmes dans ce paysage », a-t-elle expliqué.

Même si la mère d’Hannah est décédée des années avant la publication de son premier livre, les deux ont écrit le premier livre d’Hannah ensemble. Le livre, cependant, ne verra jamais le jour et est caché dans une boîte étiquetée «même après la mort, ne publiez pas».

Hannah dit qu’elle pense que sa mère serait fière de son succès. «Vous savez, je pense qu’elle est assise quelque part avec un martini et elle dit à tout le monde autour d’elle: ‘Vous voyez? Je lui ai dit que c’était ce qui allait se passer. »