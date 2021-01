Le décompte public des likes est sur le point de revenir sur Instagram

Cela fait moins de deux ans que les développeurs de Instagram ont décidé de supprimer la possibilité de voir le nombre total de likes obtenus à partir du contenu d’autres personnes. La décision a été prise de permettre aux utilisateurs de se concentrer sur la valeur de ce qu’ils publient plutôt que sur une recherche obsessionnelle de l’appréciation des autres, mais il semble maintenant que le groupe veuille revenir partiellement à l’ancienne façon de liker; pour le révéler, quelques captures d’écran interceptées dans les versions préliminaires de l’application, selon lesquelles le groupe travaille déjà sur un retour de likes publics.

Le rapport provient du développeur Alessandro Palluzzi, qui a publié le matériel extrait de l’application et lié à la nouvelle fonctionnalité sur son profil Twitter. D’après les captures d’écran, il est clair que les développeurs d’Instagram envisagent de donner aux utilisateurs la possibilité de décider si le nombre de likes au bas de leurs messages peut être public ou doit rester caché: le choix peut être exprimé pour chaque photo et chaque vidéo publié sur la plateforme, réservant la visibilité des likes pour certains contenus mais pas pour d’autres.

Bref, la solution sur laquelle travaillent les techniciens sociaux se positionne à mi-chemin entre le comportement actuel d’Instagram et celui assumé par le social vis-à-vis des likes jusqu’à fin 2019 – lorsque les appréciations étaient devenues un critère de qualité d’un contenu. Le sujet était devenu brûlant: avec l’essor d’Instagram et son adoption massive par les jeunes et les très jeunes, la chasse aux likes sur la plateforme a contribué – selon les observateurs et experts, mais aussi aux abonnés eux-mêmes – à alimentation complexe et insatisfaction chez les utilisateurs les plus fréquents.

La nouveauté n’a pas encore atterri définitivement sur tous les smartphones, mais si les développeurs décident de la rendre définitive (ce qui est probable, étant donné que la fonctionnalité est déjà dans les versions préliminaires de l’application) elle devrait se manifester auprès du grand public. au cours des prochains jours ou semaines.