Plutonium interstellaire: le fond de l’océan Pacifique cache des matières radioactives aux autres étoiles

The Kooples - Chemise bleue col classique coupe ajustée - HOMME L

Cette chemise à col classique slim apportera une touche de fraîcheur à vos tenues professionnelles. The Kooples fait la part belle aux matières de qualité supérieure, à l’image de ce twill de coton léger qui fait ressortir la nuance subtile du modèle. Celui-ci offre une coupe épurée avec une patte cachée sur le devant, un col classique et des poignets boutonnés. Pour un look raffiné, associez cette chemise en coton bleu à un pantalon habillé, une veste et des richelieus. - BLEU - HOMME