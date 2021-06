Annuler Kindle Unlimited : voici comment procéder

Souhaitez-vous annuler Kindle Unlimited ? Ensuite, nous vous expliquerons étape par étape comment mettre fin à votre abonnement.

Le tarif forfaitaire du livre Kindle Unlimited est pratique et peu coûteux à la fois – mais l’abonnement mensuel est automatiquement prolongé même si vous ne pouvez pas lire pendant quelques semaines ou quelques mois. Dans ce cas, vous devez annuler Kindle Unlimited afin d’économiser les frais mensuels. Cela peut être fait facilement et directement via votre compte Amazon.

Comment annuler votre abonnement Kindle

Appelez cette page Amazon et connectez-vous avec vos données d’accès. Dans la section « Gérer l’adhésion », cliquez sur l’entrée « Annuler l’adhésion illimitée Kindle ». Sélectionnez maintenant « annuler l’adhésion ». Votre abonnement court maintenant jusqu’à la fin du mois de facturation en cours. Votre accès à votre contenu emprunté expirera alors automatiquement. Cela s’applique également au contenu que vous avez téléchargé via l’application Kindle. L’annulation de Kindle Unlimited et la conservation des livres ne fonctionneront pas.

Bien entendu, vous pouvez réserver à nouveau Kindle Unlimited ultérieurement à tout moment pour 9,99 euros par mois. Au fait : vous pouvez résilier Kindle Unlimited à tout moment, l’accès à votre contenu se termine toujours à la date de facturation. Cela ne doit pas nécessairement correspondre au mois calendaire en cours, mais dépend de la date à partir de laquelle vous avez été abonné à Kindle Unlimited.

Si vous décidez de souscrire à nouveau un abonnement Kindle Unlimited ultérieurement, votre contenu sera de retour et bien sûr également synchronisé. Cela signifie : le système se souvient de votre progression de lecture, même sans abonnement actif.

Résumé