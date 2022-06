Les Sopranos : le grand geste de James Gandolfini avec le casting

in

L’acteur qui a joué Tony Soprano dans la célèbre série HBO est toujours gardé dans le souvenir de ceux qui ont partagé le tournage avec lui.

©IMDBL’acteur des Sopranos est décédé en 2013.

Considérée comme l’une des meilleures productions de l’histoire de la télévision et celle qui a commencé l’âge d’or dans lequel des histoires telles que Des hommes fous Oui Breaking Bad, Les Sopranos Il a commencé à être diffusé en 1999 et a terminé sa diffusion en 2007. Il y avait six livraisons qui pouvaient être vues à travers l’écran de HBOqui avait Jacques Gandolfini comme protagoniste principal.

comme il l’a écrit James Andrew Miller dans Tinderbox : la poursuite impitoyable de HBO vers de nouvelles frontières, Gandolfini Il a commencé avec un salaire de 5 millions de dollars pour les deux premières saisons et l’a doublé pour la troisième. Le problème est venu du quatrième, lorsqu’il a exigé que le studio lui verse 20 millions de dollars, mais ils n’ont pas voulu et ont commencé à exercer des représailles contre ses collègues membres de la distribution, au point de menacer d’annuler. Les Sopranos et virez-les tous.

Finalement, Gandolfini a conclu un accord par lequel il a fini par recevoir 13 millions de dollars par saison grâce au million de dollars qu’il a été payé par épisode. Mais cette négociation ne s’est pas arrêtée là, car l’acteur chargé de donner vie à Tony Soprano a eu un grand geste avec ses partenaires de tournage, dont se souviennent Steve Van Zandt dans un message de Twitter.

Dans la matinée du vendredi, l’utilisateur @fborrull écrit directement à l’acteur qui jouait Silvio Dante pour savoir si les rumeurs sur le salaire de Gandolfini ils étaient vrais. « C `est vrai que Jacques Gandolfini a donné à chaque acteur Les Sopranos 33 333 € de son argent pour régler le différend salarial que les acteurs avaient avec HBO? Merci frère! »a écrit. Van Zandt a cité son tweeter et levé les doutes : « Ce n’était pas du genre à résoudre un conflit salarial. Il avait reçu une grosse augmentation et l’avait partagée entre l’ensemble de la distribution. C’était unique ».

+La série qui a failli mettre en vedette James Gandolfini

En 2013, Jacques Gandolfini j’allais travailler avec HBO dans une nouvelle mini-série centrée sur un jeune homme d’origine pakistanaise accusé de meurtre. On parle de la nuit deproduction dans laquelle l’artiste allait se mettre dans la peau de l’avocat Jack Pierre. Gandolfini Il a pu tourner le pilote de la série, mais le 19 juin 2013, il est décédé d’une crise cardiaque à Rome, en Italie, et la série a été suspendue. Quelque temps plus tard, le projet a été réactivé avec Jean Turturro dans le rôle de l’avocat et Riz Ahmed en tant que protagoniste. Vous pouvez le voir en entier hbo max.

