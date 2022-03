Warner Bros. célèbre 100 ans de narration

Lorsque les gens pensent aux films qu’ils aiment le plus, certaines productions de Warner Bros. Depuis »Harry Potter », les films de Bandes dessinées DC »Matrice », parmi de nombreux autres films ont été regroupés sous les studios emblématiques de Warner Bros.à tel point que l’année prochaine, l’entreprise se réunira 100 ans depuis sa fondationEt pour fêter l’occasion, la WB vient de dévoiler un nouveau logo pour son 100e anniversaire. Dans le logo, vous pouvez voir le célèbre château d’eau Warner Bros. dans un énorme numéro 100 avec une police de couleur bleue similaire au logo WB qui a été repensé en 2021.

Sous le chiffre 100, vous pouvez lire « 100 Years of Storytelling » (100 ans de narration). Dans le cadre de cette annonce, le président-directeur général de WarnerMedia Studios et Network Group, Anne Sarnoffa déclaré : « Nous sommes ravis de lancer des activités autour de cet anniversaire historique et de partager ce logo commémoratif avec nos fans et partenaires de contenu du monde entier, célébrant le 100e anniversaire de l’un des meilleurs studios de divertissement au monde. »

» Tout au long de l’histoire de Warner Bros., ses films et émissions de télévision ont été reconnus comme l’étalon-or de la narration, et il était important pour nous de souligner le fait que raconter des histoires qui font bouger le monde est au cœur de tout ce que nous faisons. , » il a continué.

Warner Brothers fêtera son centième anniversaire le 4 avril 2023, et apparemment, la société cherche à célébrer cet événement en grand, car elle inclura une campagne que tous les publics et fans apprécieront, unissant chacune des divisions du studio en tant que films. . , séries, jeux vidéo, divertissements thématiques, événements en direct et bien plus encore, ce sera donc sûrement une excellente année pour les productions réalisées par Warner.

La société a été fondée par Albert, Sam, Harry et Jack Warner en 1923, et ils n’imaginaient sûrement pas qu’ils créeraient l’une des marques les plus reconnues de l’histoire de l’industrie cinématographique. Aujourd’hui, la société possède de grandes franchises à succès, notamment DC Comics, »Harry Potter », »The Matrix », »The Conjuring », »Looney Tunes » et Hanna-Barbera. Il a également les propriétés d’autres dessins animés classiques comme »Tom et Jerry » et »Sooby-Doo ».

Un autre grand succès pour Warner a été le lancement de son service de streaming HBO Max, car la marque a simplement continué de croître dans son économie et dans la bouche des fans, qui ont pu profiter de leurs vieux films préférés, ainsi que des nouveautés. L’année dernière, des films comme »Godzilla vs. Kong », »The Suicide Squad », »Malignant » et »Dune » ont été d’énormes succès, y compris le nouveau film »The Batman », tous sous Warner Bros.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre car ce sera l’anniversaire de WB dans les mois à venir et ce que la société de production aura prévu pour nous, les fans de leurs films.