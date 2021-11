10 meilleurs films de Wesley Snipes, classés

SHOEI EX-Zero Equation, Casque moto intégral, TC-10

EX-Zero Equation TC-10 Le Shoei EX-Zero tient un peu du casque Jet mais aussi du casque intégral. Avec un sérieux clin d'œil rétro et classe en prime, vu d'un point de vue esthétique, il fait partie des meilleurs. Retour vers les années quatre-vingt, mais avec des atouts contemporains. Et pour être clair, il s'agit bien d'un casque intégral. Scrambler, vintage ou rétro, peu importe la moto que vous choisissiez ou comment vous la nommez. Dans tous les cas, le Shoei EX-Zero est le partenaire idéal. La coque est un pur produit Shoei, AIM (Advanced Integrated Matrix), ce qui signifie principalement que diverses couches de fibre de verre ont été utilisées pour procurer une bonne protection au poids plume. Trois coques de casque pour trois tailles, ce n'est pas surprenant si Shoei offre une belle forme et des dimensions compactes. Résultat : à peine 1150 grammes sur la tête pour une sensation agréable. Les six barrettes de ventilation au menton - et une grille - en font un casque cool. Point. Pas moyen de l'ouvrir et de le refermer, ce n'est pas un casque d'hiver mais ce n'est pas non plus le moment, pour les scramblers ou les café-racers, de parcourir les routes. La visière est une visière intégrée pour se rallier à cette idée. L'ouverture du casque ne s'y conforme pas tout à fait. Pour l'ouvrir et le fermer, il suffit de relever ou d'abaisser la visière. Comme dans les années 80 où tout était tellement plus simple. Et pourtant. La visière CJ-3 est transparente (elle peut être facilement remplacée si vous le souhaitez) et c'est une bonne visière. Sa forme adaptée protège parfaitement les yeux sans toutefois limiter les sensations de liberté au guidon ni la caresse du vent. En outre, elle a trois positions de réglage pour permettre à chacun d'adapter l'EX-Zero selon ses préférences. Le Shoei EX-Zero jouit d'une finition subtile mais bonne. Une bordure en cuir, des boutons-pression qui permettent de fixer la visière solaire, une fermeture double D et des sangles confortables. L'intérieur s'ôte intégralement et peut être lavé. Classique, aux allures modernes. Rétro et pouvant toutefois être individualisée. Si vous souhaitez combiner l'EX-Zero à des lunettes de cross, pas de souci. Même une paire de lunettes solaires ou de lunettes de casque conviennent parfaitement. La seule chose qui selon nous ne marche pas, c'est de ne pas avoir l'air cool. Vous pouvez nettoyer l'intérieur sans l'enlever avec du nettoyant pour intérieur casque S100. L'extérieur et la visière de votre casque se nettoient le mieux avec un nettoyant casque et visière S100. La sécurité avant tout! Ne roulez jamais avec une visière rayée ou mate. Spécialement la nuit, les rayures contribuent à vous aveugler à cause des reflets de l'éclairage des rues et des phares de voitures. Et, quand il pleut, c'est encore pire. Il vaut mieux remplacer au plus vite une visière rayée ou mate. Vous vous préparez à faire un long voyage? N'oubliez pas de prendre une visière de réserve et ne roulez pas avec...