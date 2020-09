"je pense mettre fin aux choses"-Review: Pris au piège dans votre propre vie

Quand Charlie Kaufman sort un nouveau film, vous savez: ça va être bizarre. Avec «Je pense à la fin des choses», le réalisateur et scénariste oscarisé présente un drame grotesque qui traite de nos décisions de vie, de la question du sens, de la physique quantique et, bien sûr, de la crème glacée.

« Être John Malkovich ». « Adaptation ». « Ne m’oublie pas ». « Synecdoche, New York ». « Anomalisa ». Les films de Charlie Kaufman ne sont pas vraiment faciles, ils sont bizarres et bizarres, expérimentaux et farfelus jusqu’à l’impénétrabilité. Mais pas de films d’art hors du commun pour une élite intellectuelle, car malgré toute l’excentricité, ils ont pour la plupart un noyau profondément humain – même si vous ressentez parfois la querelle avec la comédie tragique de notre existence plutôt que de la mettre en mots concrets. Bienvenue dans « Je pense à la fin des choses », qui vient d’être lancé sur Netflix.

Réunion des parents limbes

Une jeune femme (Jessie Buckley) se rend chez ses parents avec son petit ami Jake (Jesse Plemons) – pour la première fois. Les deux ne sont ensemble que depuis sept semaines, mais ce n’est pas vraiment un grand amour. La femme (et non, je n’ai pas oublié son nom; son vrai nom n’est jamais précisé, mais en donner trop serait presque un spoiler) ressent une certaine absence de but dans … eh bien, quoi? Dans cette relation? Dans ta vie? En particulier? Elle pense à rompre.

« Tu as dit quelque chose? » Demande soudain Jake. Non, elle n’a rien dit, elle a juste pensé doucement pour elle-même – mais Jake a entendu ses pensées. Étrange. Et juste le début d’un voyage de deux heures dans un pays onirique aux biais bizarres, où rien n’est ce qu’il semble. Ou est-ce?

Quand j’arrive à la ferme de mes parents, tout devient plus étrange. Le chien tremble et ne s’arrête pas du tout. Pendant un moment, la femme pense qu’elle se voit comme une petite fille sur une vieille photo de famille – impossible. Et les parents ne sont pas tout à fait casher non plus: la mère (Toni Collette, encore une fois formidable) joue sur sa nervosité avec un rire débordant et confond «genre» avec «génie», le père (David Thewlis) déteste l’art abstrait et le dit très clairement. Et du coup, au milieu du film, on voit la dernière scène d’une RomCom fictive, le générique tourne – Réalisé par Robert Zemeckis, le vrai réalisateur de classiques hollywoodiens comme « Back to the Future » et « Forrest Gump ».

À travers le blizzard de nos vies

Mais ce n’est que le premier tiers, car la jeune femme veut rentrer chez elle de toute urgence avant qu’une terrible tempête de neige ne rende la descente impossible. Sur le chemin, Jake, qui se comporte de plus en plus étrangement, reçoit une glace. Et ils s’en tiennent à la vieille école de Jake. Et voir une performance de ballet. Et un cochon animé s’interroge sur la vie. Et ce n’était pas tout.

Et vous pensez que VOUS devriez être gêné pour vos parents.

«Je pense à la fin des choses» a tellement de niveaux de sens, est tellement entrelacé et ouvert à l’interprétation que vous perdez la moitié du plaisir de regarder si vous voulez déchiffrer chaque détail d’une manière mesquine. Semblable aux films du grand maître du surréalisme David Lynch, «finir les choses» apparaît d’abord émotionnel et pas nécessairement rationnel. De nombreuses scènes individuelles grotesques nous laissent troublés, mais nous pouvons sentir de quoi il s’agit réellement: le doute de soi, le regret, le caractère persuasif trompeur de nos (faux) souvenirs, l’amour, notre mortalité et le désir de nous voir comme faisant partie de quelque chose de général. .

Cependant, cela ne signifie pas que le nouveau film de Charlie Kaufman est maintenant trop complexe et incompréhensible – au plus tard lorsque vous le regardez une deuxième fois, lorsque vous avez surmonté le choc de la première confusion et que vous faites attention aux détails subtilement tissés, vous vous rendez compte de la façon dont le lièvre va vraiment. Mais cela requiert toute notre attention. « Je pense mettre fin aux choses » n’est pas un film que vous regardez simplement en consultant Twitter.

C’est ainsi que vous regardez ce film pour la première fois – non, attendez, nous l’avions déjà.

Tout de la merde. Néanmoins.

Le troisième travail de réalisateur de Charlie Kaufman ne facilite pas les choses. Mais cela correspond parfaitement d’une manière presque étrange à notre temps Corona tendu, confus et déroutant, dans lequel un nombre insensé de choses se produisent et le temps semble s’être arrêté en même temps. Dans lequel nous regardons à l’intérieur, sommes rongés par le doute de soi, l’insécurité et même la dépression et avons le sentiment que le plafond tombe littéralement sur nos têtes. Dans lequel nous sommes parfois presque submergés par l’étroitesse de notre routine.

Réel ou imagination? Et est-ce important …?

Mais c’est la vie, c’est dur et épuisant et parfois, dans l’ensemble: décevant. Il n’y a pas de fin heureuse, pas de droit au bonheur et au contentement et au grand et vrai amour. Hollywood ment, a toujours. Mais ce mensonge ne nous donne-t-il pas la force de continuer, de nous relever chaque jour et de nous efforcer de nous épanouir, même si nous ne le trouverons jamais? Et si oui: serait-ce si mauvais …? – Juste une des nombreuses questions que pose « je pense mettre fin aux choses ».

Non, « je pense mettre fin aux choses » n’est pas un film de bonne humeur. Mais subliminalement un espoir et une affirmation de vie. Oui, tout est une sorte de merde en ce moment.

Mais il n’y a toujours aucune raison de rompre.

Envoyer un avis « Je pense mettre fin aux choses » est diffusé sur Netflix depuis le 4 septembre.