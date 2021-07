Camila Cabello répond aux accusations de blackface dans la performance de Don’t Go Yet

Camila Cabello a essuyé des tirs après qu’un de ses danseurs a été accusé de porter du blackface dans une performance de Jimmy Fallon.

Camila Cabello a répondu aux accusations selon lesquelles l’un de ses danseurs était en blackface lors des débuts en direct de « Don’t Go Yet ».

La semaine dernière (23 juillet), Camila Cabello est revenue avec un tout nouveau single. « Don’t Go Yet » est le titre principal du troisième album studio de Camila Familia. Pour promouvoir ‘Don’t Go Yet’, Camila est apparue sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon de l’exécuter pour la première fois. Camila a essuyé des tirs après qu’un de ses danseurs ait été accusé de porter du blackface lors de la représentation.

Dans la vidéo, l’un des danseurs blancs de Camila, Dylan Pearce, porte une perruque noire et a un teint nettement plus foncé que ce à quoi il ressemble réellement. Il a également publié une histoire sur Instagram après la performance, se comparant à un emoji féminin noir. Maintenant, Camila a répondu au contrecoup et a nié que Dylan portait du blackface.

S’adressant à Twitter, Camila a écrit : « Hé ! donc ce mec était juste censé être un homme blanc avec un bronzage terrible. Nous avons délibérément essayé de rassembler un groupe multiculturel d’artistes, l’attente n’était pas que tout le monde dans la performance ait besoin de être latin. Il y a des blancs, des afro-américains, des latins, etc. Le but n’était donc pas d’essayer de faire paraître tout le monde latin non plus. Il y a beaucoup de gens dans le spectacle qui ne le sont pas. «

Camila a ensuite ajouté: « Le but était d’essayer de faire en sorte que chaque personne ressemble à un personnage exagéré des années 80, tout comme dans la vidéo, y compris un mec blanc avec un terrible bronzage orange en spray. » Camila a également posté une capture d’écran de sa danseuse, l’histoire Instagram de Dylan Pearce, dans laquelle il a partagé une photo de lui en train de poser bronzé dans les coulisses avec la légende : « Au cas où vous auriez raté mon spray tan hier soir sur @jimmyfallon avec @camila_cabello. »

La déclaration de Camila a depuis suscité de nouvelles réactions. Une personne a écrit: « Vous êtes très bizarre de trouver une excuse pour éviter que les Noirs soient offensés et choqués par votre idée. Je suppose que c’est une coïncidence que vous ayez choisi un raciste pour avoir le » bronzage « », à côté d’une capture d’écran de Dylan se comparant à un emoji noir.

Quelqu’un d’autre a ensuite ajouté: « Comme vous n’avez clairement pas obtenu l’ambiance que vous vouliez, et cela n’aurait jamais dû être tenté. Personnellement, je n’aime pas votre » explication « , mais quelles que soient vos intentions, les gens SONT offensés par ce que vous l’avez fait. Vous devez vous excuser et faire mieux.

Et une autre personne a écrit: « Au lieu d’essayer de trouver une excuse pour cet homme, vous devriez au moins vous excuser auprès de la communauté que vous avez offensée. déçu smh. »

Vous êtes très bizarre de trouver une excuse pour éviter que les Noirs soient offensés et choqués par votre idée. Je suppose que c’est une coïncidence si tu as choisi un raciste pour avoir le « bronzage » pic.twitter.com/2xkMZdmDxP – compte de fan (@knnewagb) 24 juillet 2021

comme si vous n’aviez clairement pas atteint l’ambiance que vous vouliez, et cela n’aurait jamais dû être tenté. Personnellement, je n’aime pas votre « explication », mais quelles que soient vos intentions, les gens SONT offensés par ce que vous avez fait. Vous devez vous excuser et faire mieux. – bri (@thislovel) 24 juillet 2021

au lieu d’essayer de trouver une excuse pour cet homme, vous devriez au moins vous excuser auprès de la communauté que vous avez offensée. déçu – emrah (@skinnysel) 24 juillet 2021

Dans l’état actuel des choses, ni Camila ni Dylan ne se sont encore excusés. Nous vous tiendrons au courant s’ils le font.

