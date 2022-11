Daniel Kaluuya rejoint le casting de Spider-Man: Across the Spider-Verse en tant que Spider-Punk

Spider-Man: à travers le Spider-Verse continue de compléter sa fabuleuse distribution avec le dernier membre, Daniel Kaluuya. L’acteur rejoindra Shameik Moore, Hailee Steinfeld et Jake Johnson, qui ont joué dans le premier film. De plus, Oscar Isaac, Issa Rae, Brian Tyree Henry, Jorma Taccone, Luna Lauren Velez et Rachel Dratch apparaissent également dans la suite attendue.





À travers le vers d’araignée reprendra là où son prédécesseur s’est arrêté, suivant Miles Morales alors qu’il voyage à travers les multivers, s’associant à Gwen Stacy et à une nouvelle équipe de Spider-People pour affronter un puissant méchant. Le premier film, Dans le Spider-Verse, a été un énorme succès en 2018, remportant un Oscar du meilleur long métrage d’animation et atteignant près de 385 millions de dollars au box-office. Sony cherchera un salaire encore plus important la deuxième fois, car le public a hâte de voir la magnifique histoire et le style artistique caractéristique qui ont contribué au succès du premier film.

Kaluuya jouera un nouveau rôle non vu dans le film initial, alors qu’il affronte Hobart « Hobie » Brown/Spider-Punk, selon The Hollywood Reporter. La variante Spider-Man est un personnage relativement nouveau pour Marvel, introduit pour la première fois en 2015 en tant qu’adolescent sans-abri qui aide les citoyens opprimés de New York. Cependant, ce ne sera pas la première fois que Kaluuya avec Marvel, car l’acteur est apparu en 2018 Panthère noire comme W’Kabi.

Malheureusement, nous n’avons pas encore vu le retour de son personnage dans le MCU, car il a probablement été emprisonné suite à sa trahison de T’Challa. Kaluuya devait initialement apparaître dans la suite à venir, Panthère noire : Wakanda pour toujourscependant, il a été contraint de manquer le film en raison de conflits d’horaire avec Jordan Peele. Non. Les fans de Marvel peuvent donc s’attendre à voir le retour de Kaluuya dans une propriété Marvel lorsqu’il apparaîtra en tant que Spider-Punk dans Spider-Man: à travers le Spider-Verseavec une date de sortie prévue pour le 2 juin 2023.





Spider-Man: dans le Spiderverse Introduit une tonne de variantes Web-Slinging

Spider-Man: dans le Spider-Verse a fait sensation en 2018 en raison de la belle animation et du grand nombre de variantes de Spider-Man. Le film a été l’un des premiers à plonger de front dans le multivers, alors que Miles Morales a rencontré plusieurs versions de lui-même tout au long de son voyage. Au cours de la durée de 2 heures, Morales a rencontré Peter B. Parker (Jake Johnson), Spider-Ham (John Mulaney), Spider-Man Noir (Nicolas Cage) et Peter Parker (Chris Pine), pour n’en nommer que quelques-uns.

À travers le vers d’araignée ne devrait pas être différent, car les fans peuvent s’attendre à voir de nombreuses nouvelles variantes de Spider des bandes dessinées aux côtés de Miles Morales, Peter B. Parker et Spider-Punk. Oscar Isaac jouera Miguel O’Hara, alias Spider-Man 2099, qui n’est qu’un des nombreux nouveaux personnages que les fans verront sur grand écran. Le public attend la suite depuis près de cinq ans et les fans sont prêts à revenir dans le Vers d’araignée en juin 2023.