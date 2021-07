Rick et Morty Saison 5 Episode 7 : Date de sortie et tout ce que vous devez savoir !!

– Publicité –



Le sixième épisode de la saison 5 de Rick et Morty est sur le thème de Thanksgiving. Dans leur style méta-humour caractéristique, ils font des déclarations audacieuses sur l’histoire de l’Amérique et son importance. L’épisode est rempli de références culturelles et est une bouffée d’air frais par rapport aux références de la culture pop lourdes épisode de la semaine dernière.

Rick et Morty s’affrontent à nouveau avec le président dans l’épisode. Le plan de Rick en se transformant en dinde pour recevoir une grâce présidentielle s’avère faux et un hybride humain/dinde est élu président des États-Unis. Le vrai président et Rick unissent leurs forces pour vaincre le président turc et prendre l’aide de deux anciens espèces exotiques. Si vous êtes curieux de connaître le prochain aventure animée de Rick et Morty, voici un aperçu rempli de spoilers sur l’épisode 7 de la saison 5 de « Rick et Morty ».

Quand est-ce que l’épisode 7 de la saison 5 de Rick et Morty sort?

Rick et Morty Episode 7 est réalisé par Jacob Hair et écrit par John Harris.

Le septième épisode pour le public américain sera diffusé le dimanche 1er août 2021. L’épisode sera diffusé sur Natation pour adultes à 23 h HNE (heure de l’Est), en respectant le calendrier de sortie précédent de la série.

Les téléspectateurs britanniques verront plutôt l’épisode 7 le lundi 2 août 2021. L’épisode sera diffusé sur E4 le lundi 2 août 2021 à 10h50 BST (British Timing). Si vous n’êtes pas au Royaume-Uni, vous pouvez toujours regarder l’épisode via certaines plateformes de streaming.

Ricky et Morty ont déjà diffusé des saisons sur HBO Max. De plus, dans certaines régions sélectionnées, Netflix diffuse également le dernier épisode de l’émission.

Rick et Morty Saison 5 Épisode 7 Spoilers

L’épisode 7 de la saison 5 de Rick & Morty s’intitule Gotron Jerrysis Rickvangelion. Il s’agit d’une référence sournoise aux franchises d’anime Voltron’, et nous pouvons voir les Smiths se battre en costume de mecha dans le nouvel épisode.

Rick, qui est susceptible d’être obsédé par les furets mécaniques Gorton, apparaîtra dans l’épisode. Rick pourrait avoir du mal à contrôler son obsession après avoir accumulé les cinq Gotrons qui composent un robot mecha géant. Morty devra peut-être recourir à des mesures extrêmes pour arrêter Rick. Rick, Summer, Morty, Beth et Jerry vont probablement former une équipe pour piloter les Gorton Furets et utiliser leurs forces combinées pour se battre monstres maléfiques.

Il est possible que Rick et le président aient une trêve maintenant que Rick a été gracié pour ses crimes. Si Rick devient obsédé, le président pourrait intervenir. On a aussi pu assister au retour de Space Beth et du Bébé géant de l’inceste de l’épisode 4.