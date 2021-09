Camila Cabello a un nouveau prince

Camila Cabello Elle est l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus importants de la dernière décennie. À tout juste 24 ans, l’artiste cubano-américaine engrange déjà de grands succès à travers le monde. Et maintenant, il est entré dans une nouvelle industrie : celle du cinéma et des séries. En effet, le 3 septembre, une nouvelle version de Cendrillon.







Une comédie musicale pleine de talent et avec la même essence du film original était cette version de Cendrillon. Avec le rôle principal de Camila Cabello, les fans de la chanteuse attendaient avec impatience cette cassette. Pourtant, leur plus grand frisson a été lorsque la star est apparue à la première d’Avant avec Shawn Mendes, son meilleur ami et partenaire.

Shawn et Camila sont les protagonistes d’une des histoires d’amour qui rend fous leurs followers. Romantisme, respect et tendresse sont les caractéristiques qui prévalent dans cette relation. Cependant, pour ce film, Cabello a troqué son partenaire contre un nouveau prince. Est-ce que, dans la bande, la co-star de Cendrillon est un autre acteur.

Shawn Mendes et Camila Cabello à l’avant-première. Photo : (@shawnmendes)



Il s’agit de Nicholas Galitzine, qui a beaucoup attiré l’attention de tous ceux qui ont vu la cassette. L’acteur et Camila Cabello ils ont transmis une chimie inégalée. Il est à noter qu’en coulisses, ils étaient très proches et ont noué une grande amitié l’un avec l’autre. Tant d’heures de tournage, de journées de travail et de lecture de scénario ont forgé ce lien.

Qui est Nicolas Galitzine ?

L’acteur a joué le prince Robert dans cette nouvelle adaptation cinématographique de Cendrillon. Avec ce rôle, il est devenu une sensation en raison non seulement de son niveau d’acteur, mais aussi de son talent de chanteur puisque, dans la comédie musicale, il a montré qu’il était apte à interpréter toutes sortes de rôles.

Né à Londres, en Angleterre, le 29 septembre 1994, Nicholas a poursuivi sa passion pour le théâtre après avoir terminé ses études secondaires. Pleasance à Islington a été la première école de la compagnie théâtrale pour jeunes à lui apprendre ce que signifie être acteur.

Nicholas Galitzine et Camila Cabello sur le plateau. Photo : (Amazon Prime)



Galitzine est entrée dans l’industrie du cinéma en 2014 lorsqu’elle a participé à Le rythme sous mes pieds à côté du grand Luke Perry. De plus, il sera bientôt avec Sofia Carson dans Coeurs violets, mais le film qui l’a lancé à la renommée internationale était, justement, Cendrillon.