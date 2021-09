Où Eternals s’inscrit dans la chronologie du MCU

Tous les fans de merveille ils savent que le Univers cinématographique (MCU) peut être vu dans Disney+ à la fois dans l’ordre des lancers, avec Hombre de Hierro comme point de départ, comme dans un ordre chronologique qui commence de pair avec Captain America le premier vengeur. Malgré le fait que le film qui a présenté Chris Evans Quoi Steve Rogers arrivé trois ans après Robert Downey Jr. Quoi Tony Stark, est celui qui remonte le plus dans le passé, puis continue avec Capitaine Marvel, qui est venu plus d’une décennie après le début.







Le prochain film de la MCU en atteignant les chambres, il sera Éternels, début novembre, et il ne sera pas fixé à l’heure à laquelle beaucoup croyaient. Avec autant de séries et de films, la saga a ouvert des possibilités sur la chronologie. Comme démontré Avengers : Fin de partie puis il a été repris dans un récent épisode de « Et qu’est-ce qui se passerait si …? »Il y a des événements qui se déroulent en une semaine seulement, mais les premières des films qui les ont racontés sont séparées par des années.

La personne en charge de préciser où il sera situé Éternels dans la chronologie de MCU était le producteur de merveille, Nate Moore. Dans une interview avec Magazine Empire a expliqué que le film se déroulera « À peu près en même temps que Spider-Man : loin de chez soi, avec le monde sous le choc de l’attaque de Thanos et le retour de la moitié de la population ». Comme établi dans merveille, le deuxième film de Tom Holland Quoi Pierre Parker a eu lieu à l’été (hémisphère nord) de 2024, tandis que Avengers : Fin de partie Il l’a fait en octobre 2023.

Au cas où vous voudriez revoir tous les films sur Disney+ pour rattraper la première de Éternels, et vous voulez le faire dans l’ordre chronologique, la première chose que vous devriez reproduire après Avengers : Fin de partie sera Loki. Puis il jouera « Et qu’est-ce qui se passerait si …? », WandaVision, Shang-Chi et la légende des dix anneaux (qu’il faudra attendre un peu que la fenêtre de sortie en salles expire avant de la voir sur la plateforme), Le Faucon et le Soldat de l’Hiver, et Spider-Man : loin de chez soi.

Qui sera le méchant dans Eternals

Le film réalisé par Chloé Zhao Il a déjà présenté une bande-annonce et avec elle la spéculation a commencé. Le film sera diffusé pour la première fois Célestes, des êtres cosmiques qui expérimentent avec les humains l’idée de développer des personnes dotées de super pouvoirs (une erreur de calcul a provoqué la naissance du Déviants, avec qui ils ont longtemps affronté). Après la menace de Thanos, pour lequel ils n’ont pas voulu intervenir, seront enfin présents sur Terre.

Selon les premières images de Éternels, pour beaucoup le méchant du film a un nom : il s’agirait Galactus. Cependant, cette théorie a été rapidement rejetée et le personnage considéré comme le méchant du film serait en fait Arishem le juge. Dans les bandes dessinées, ce personnage est un Céleste qui est chargé de déterminer si une communauté doit vivre ou mourir.

