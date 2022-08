La suite tant attendue d’Owlboy, un jeu d’aventure coopératif bizarre impliquant des trampolines, s’appelle Vikings On Trampolines par D-Pad Studio

Dans quelques jours, du 24 au 28 août, aura lieu la Gamescom 2022. La Gamescom proposera, comme d’habitude, de nombreuses nouvelles révélations et annonces pour les joueurs. Cependant, il semble que l’une de ces révélations ait déjà été divulguée.

La suite tant attendue du créateur d’Owlboy, D-Pad Studio, a finalement été révélée, et la plupart des fans n’anticipaient pas ce qu’ils ont vu. Owlboy est l’un des jeux indépendants les plus populaires jamais créés. Mais au lieu de cela, c’est un jeu dont la prémisse absurde est encapsulée dans son nom : Vikings on Trampolines.

Owlboy, lancé en 2016, se distingue parmi les nombreux jeux indépendants remarquables qui ont été disponibles au cours des dix dernières années pour divers facteurs. Depuis sa sortie, le jeu a reçu des éloges pour ses superbes graphismes basés sur des pixels, ses personnages et son histoire durables et son gameplay distinctif. Le fait qu’il ait fallu neuf ans pour le construire en est un, c’est certain.

La capacité de voler à volonté et sans limites est un aspect crucial du gameplay d’Owlboy, et il le distingue des autres plateformes 2D récentes en termes de mouvement.

Le prochain jeu de D-Pad poursuit cette tendance à se concentrer sur des mouvements intrigants. La principale méthode de traversée dans le jeu d’aventure à défilement latéral Vikings on Trampolines sera les trampolines, comme le titre l’indique.

Ceci est crucial pour le gameplay, comme le montre la page Steam du jeu par un GIF de l’un de ses protagonistes vikings explosant lors de l’atterrissage sur un terrain accidenté.

À l’aide de ces trampolines, les joueurs peuvent rebondir à travers plusieurs scénarios de jeu. Ils peuvent participer à une coopérative locale à 4 joueurs ou partir seuls à l’aventure.

Ils se lanceront dans une quête pour défendre le monarque viking du méchant Baloonie et de ses alliés ballons dans le mode histoire. Ils peuvent également s’affronter dans un mode Versus similaire à un jeu de société, en utilisant leurs connaissances du trampoline et d’autres éléments pour décider qui gagnera à travers de nombreuses étapes.