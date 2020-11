Galaxy S21: dos en plastique et moins de résolution. Tous les détails dans la grande fuite.

Samsung aurait dévoilé la série Galaxy S21 dès janvier 2021. Un fuiteur bien connu semble avoir déjà révélé ce qui vous attend lors de l’événement déballé. Certaines des fonctionnalités des smartphones haut de gamme sont impressionnantes, d’autres sont susceptibles de vous rebuter.

Début 2021, Samsung présentera les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Max Weinbach veut savoir d’AndroidPolice à quoi vous pouvez vous attendre. En conséquence, les Sud-Coréens se concentrent cette fois sur un zoom optique impressionnant et installent enfin un chipset puissant dans ce pays. Il y a probablement des compromis dans le matériel – leur taille reste à voir.

Une vie en plastique

Avec le Galaxy S21, Samsung aurait fait confiance à un dos en plastique. Ce serait un déclassement par rapport au Galaxy S20. Seul le modèle Lite Galaxy S20 FE de la série n’est pas en verre. La mauvaise nouvelle ne devrait cependant pas s’appliquer au Galaxy S21 Ultra.

Cette stratégie ne nous surprendrait pas car Samsung emprunte déjà cette voie avec les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Malheureusement, on ne sait pas encore si le Galaxy S21 + se dispensera également de la sensation premium du verre au profit d’un plastique moins cher. Il sera également passionnant de voir à quel point le plastique est précieux. Il existe également des appareils en plastique très élégants. Et: Quiconque met son smartphone dans une coque de protection ne devrait pas vraiment se soucier de ce point de toute façon.

L’Europe a le processeur le plus rapide

Selon la fuite, les trois Galaxy S21 sont au même niveau en termes de chipset. En Europe, l’Exynos 2100 sera très probablement utilisé, tandis que les processeurs de Qualcomm seront probablement de nouveau installés aux États-Unis. Avant de crier: on dit que l’Exynos 2100 est un peu plus rapide que le Snapdragon 875. Ces dernières années, l’équilibre des forces s’est inversé. Weinbach ne fournit aucune information sur la mémoire principale et la mémoire interne.

Affichage: le Galaxy S21 Ultra rétrécit-il?

En ce qui concerne la diagonale de l’écran, Samsung semble s’appuyer sur des tailles éprouvées. Seul le produit phare rétrécit donc peu. En contrepartie, deux des trois modèles ont une résolution inférieure. Entre parenthèses, vous pouvez voir les spécifications des prédécesseurs:

Galaxy S21: 6,2 pouces, Full HD +, 120 Hz (6,2 pouces, WQHD +, 120 Hz)

Galaxy S21 +: 6,7 pouces, Full HD +, 120 Hz (6,7 pouces, WQHD +, 120 Hz)

Galaxy S21 Ultra: 6,8 pouces, WQHD +, 120 Hz (6,9 pouces, WQHD +, 120 Hz)

La résolution WQHD +, comme LTPO, serait réservée au Galaxy S21 Ultra. Cela s’applique également à un taux de rafraîchissement variable, que vous connaissez déjà du Galaxy Note 20 Ultra. Le logiciel ajuste alors automatiquement le nombre Hertz au contenu affiché. Cela devrait améliorer la consommation d’énergie de l’appareil sans avoir à renoncer aux avantages du taux de rafraîchissement élevé.

L’écran du Galaxy S21 Ultra devrait également prendre en charge le S-Pen, ce qui était déjà indiqué dans les rapports précédents. Un stylet a toujours été une caractéristique exclusive de la série Note jusqu’à présent. Il doit cependant être un accessoire disponible séparément et ne pas offrir non plus la possibilité de loger le stylet d’entrée dans le boîtier. Au lieu de cela, Samsung envisage d’utiliser des housses de protection spéciales.

Batterie: Spec standstill

Avec la batterie du Galaxy S21, Samsung ne prête apparemment guère la main. Entre parenthèses, vous pouvez voir la capacité du prédécesseur:

Galaxy S21: 4000 mAh (4000 mAh)

Galaxy S21 +: 4800 mAh (4500 mAh)

Galaxy S21 Ultra: 5000 mAh (5000 mAh)

Les spécifications (inchangées) peuvent décevoir l’une ou l’autre, mais ne signifient pas nécessairement un arrêt. Dans le même temps, au moins l’affichage du modèle Ultra est un peu plus petit que celui du prédécesseur. Un grand panneau utilise plus d’électricité qu’un petit. De plus, la gestion énergétique du nouveau chipset devrait être meilleure que celle de son prédécesseur.

Pour un contact personnel

Premier smartphone avec zoom optique dix fois

En termes d’équipement photo, les Galaxy S21 et S21 + n’ont pas beaucoup changé par rapport à leurs prédécesseurs. Encore une fois, il y a un objectif principal et un objectif ultra grand angle avec 12 MP, plus un téléobjectif avec un capteur 64 MP. Cependant, sur la base des informations actuelles, il n’est pas encore possible de dire si Samsung s’appuie sur des capteurs plus récents et plus grands.

Dans le Galaxy S21 Ultra, la deuxième génération du capteur 108 MP est prétendument utilisée, que Samsung utilise déjà dans la série Note 20. De plus, il existe apparemment le même objectif ultra grand-angle que dans les Galaxy S21 et S21 +. Le Galaxy S21 Ultra aurait intégré deux téléobjectifs différents pour rapprocher les motifs de très près.

L’un d’eux propose un triple zoom optique, qui sera particulièrement adapté aux portraits. De plus, il existe apparemment un zoom optique dixx, ce qui constituerait un nouveau record pour le zoom des smartphones. Ainsi, vous pouvez rapprocher votre sujet de très près sans perte. Avec un grossissement numérique supplémentaire, le « zoom spatial » est à nouveau atteint cent fois, mais avec le Galaxy S20 Ultra, cette fonction n’était guère plus qu’un gadget, comme le montre notre test.

Le « 100x Space Zoom » était largement annoncé sur le Galaxy S20 Ultra, mais ne répondait pas aux attentes très élevées. (© 2020 Samsung)

Samsung propose également un certain nombre de nouvelles fonctionnalités prêtes pour le secteur de la vidéo. Toutes les caméras devraient désormais prendre en charge les enregistrements en 4K avec jusqu’à 60 ips; n’était auparavant possible qu’avec l’objectif principal. De plus, le fabricant a augmenté la fréquence d’images pour les enregistrements 8K à 30 ips. Il devrait maintenant être possible d’enregistrer une vidéo avec les caméras principale et selfie en même temps. L’appareil les enregistre séparément ou ensemble dans un fichier image dans l’image.

Quelle couleur aimeriez-vous?

Tous les modèles seront de différentes couleurs. Le Galaxy S21, par exemple, sera lancé dans les couleurs Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey et Phantom White, tandis que le modèle Ultra ne sera probablement à nouveau disponible que dans deux couleurs simples. La base de la caméra se distingue de l’arrière dans une teinte légèrement différente. L’iPhone 12 utilise également une telle finition bicolore.

La finition sépare l’appareil photo de l’iPhone 12 de l’arrière.

Moins cher avec un dos en plastique?

La fuite semble déjà révéler de nombreux détails sur le prochain Galaxy S21, mais certaines questions restent toujours sans réponse. Le prix est particulièrement pertinent. Pour le Galaxy S21 Ultra, Samsung a appelé un fier 1349 euros. Max Weinbach estime que 2021 devrait être une année légèrement moins chère pour vous. Entre autres, il cite la baisse des coûts de production et l’iPhone 12 comme arguments. Si Samsung voulait concurrencer Apple, les prix devraient être plus modérés qu’auparavant.