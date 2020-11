Drake crache de vraies discussions et se rase toujours un cœur dans ses cheveux

Drake continue le déploiement “Certified Lover Boy” et crache un jeu sur les médias sociaux sur Instagram.

Drake élabore sa dernière ère, s’assurant que tout est en mouvement pour la sortie de son nouvel album Garçon amoureux certifié au début de l’année prochaine. Suite à son annonce majeure que CLB sortira en janvier 2021, Drake a commencé à annoncer une nouvelle date de sortie en décembre, qui pourrait être pour de la nouvelle musique ou plus de produits de marque Nike. Le déploiement de l’album a été mystérieux mais, à partir de ce qui se passe, le natif de Toronto jette un regard introspectif sur ses précédents corpus d’œuvres et les combine pour créer un chef-d’œuvre qui incarne toute sa carrière à ce jour – ou du moins c’est l’ambiance que de nombreux fans ressentent dans la bande-annonce de l’album. Hier soir, Drake a frappé les médias sociaux avec une sagesse rapide, laissant tomber le jeu dans sa légende et continuant à se vendre, se rasant un cœur dans ses cheveux et gardant la pression. «La vie peut bien paraître sur une photo, mais nous ne vivons pas sur des images, nous le savons,» a écrit Drake sur Instagram. Sur la photo, il porte une doudoune bleue et un grand sourire sur son visage, mais peut-être que tout n’est pas comme il semble. C’est une leçon que tout le monde doit apprendre. Sur les réseaux sociaux, vous présentez une image à votre public, quelle que soit la taille de ce public. Drake a peut-être des millions de fans qui le suivent, mais tout le monde peut prendre cela à l’esprit et se rendre compte que, sur les réseaux sociaux, vous êtes toujours en train de gérer votre image. Qui est prêt pour le nouvel album de Drake?