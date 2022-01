Café au parfum de femme : les acteurs du nouveau hit de Netflix qui sont en couple dans la vraie vie

Netflix

On vous présente les deux acteurs qui font partie de la fiction colombienne et en réalité c’est un couple célébré par leurs followers sur les réseaux sociaux.

©NetflixCafé au parfum de femme : les acteurs du nouveau hit de Netflix qui sont en couple dans la vraie vie.

café au parfum féminin est venu au service de streaming Netflix le 29 décembre 2021 et a rapidement gagné l’affection de millions d’abonnés, puisqu’elle reste aujourd’hui parmi les séries les plus regardées au monde, aux côtés d’une autre production colombienne comme La reine du flux. Dans leurs 92 épisodes, ils ont différents acteurs, dont deux ont poussé leur relation à un autre niveau et sont actuellement en couple. Regardez qui ils sont !

« Gaviota et sa mère arrivent à l’Hacienda Casablanca pour cueillir le café de la deuxième récolte de l’année, mais en octobre, elles espèrent que ce sera la dernière, car elles seront désormais propriétaires de leur propre terre. Cependant, le destin a d’autres plans. Octavio Vallejo, le propriétaire de l’Hacienda, le même homme qu’elle a sauvé d’un prétendu enlèvement, celui-là même qui lui avait promis en récompense de lui donner un hectare de terrain pour qu’elle puisse cultiver son propre café, vient de décéder. du patriarche, Gaviota rencontre Sébastien, le fils d’Octavio, vivant à l’étranger »dit son synopsis officiel.

+ Les acteurs de ‘Café au parfum de femme’ qui sont en couple dans la vraie vie

Diego Cadavid, qui dans le feuilleton est chargé de donner vie à Iván Vallejo et entretient une cour fictive avec Lucrecia, interprétée par Mabel Moreno, en réalité sort avec Laura Archbold, interprète de Paula, l’une des filles d’Octavio Vallejo et soeur d’Iván Vallejo. Ils se sont rencontrés il y a neuf ans, mais ont eu une romance pendant six et jusqu’à présent, ils n’ont pas révélé si un jour ils atteindront l’autel pour dire « oui ».

Dans une conversation avec Je sais tout, l’acteur a expliqué comment ils s’entendaient et a confirmé que il n’a aucune idée d’un mariage, encore moins d’enfants, mais ils étaient en train de le négocier : « Nous avons certaines différences avec la question des enfants, mais nous parviendrons sûrement à un accord ». Au-delà de cela, ils s’affichent comme deux personnes heureuses sur leurs réseaux sociaux, et ils l’ont dit. Diégo: « On essaie de mener la vie sereinement, sans excès, avec une certaine quiétude et j’en suis très reconnaissant ».

Les acteurs se sont rencontrés en 2011 et avant d’entrer dans la relation, ils ont eu des rencontres éphémères, mais ils se sont revus deux ans plus tard pour reprendre une cour qui se poursuit à ce jour. Laura Elle est actrice et mannequin, elle était une ancienne reine de beauté et ses projets les plus remarquables sont La fille (2016) Oui Le Commandant (2017). cadavre a un programme d’études plus étendu ayant été dans Je suis Betty la laide (1999), Grilled Love (2003) Oui Le cartel des crapauds (2008).

