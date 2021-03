Fortnite: Cela aura-t-il un impact sur les fans avec d’éventuelles pluies de météores?

Une nouvelle découverte de Fortnite rend les joueurs de Nintendo Switch, PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et les appareils mobiles se déchaînent avec des spéculations sur ce Épique plans pour la saison 6.

Sur Twitter, l’éminent leaker Fortnite HypeX a partagé ce qu’il a récemment découvert dans les fichiers du jeu.

En parcourant les fichiers ajoutés avec la récente mise à jour d’Epic Games il est tombé sur un objet mystérieux qui semble être un météore, bien qu’il porte le nom de code « rock » dans le fichier.

En plus de cela, les fichiers Fortnite révèlent qu’il a une physique de roulement, un effet « d’éveil », ses propres sons et même des statistiques. De plus, bien que l’image ci-dessous lui donne un aspect petit, elle est en fait 1,5 fois plus grande que le lecteur.

Mystérieux truc rock / comète / météore inédit, je n’ai aucune idée de ce que ça va être mais son nom de code « boulder » et il a une physique de roulement, un effet de « réveil » et ces statistiques et sons. Et c’est 1,5 fois la hauteur du joueur btw! pic.twitter.com/fAYyDPpUrq – HYPEX (@HYPEX)

À ce stade, on ne sait pas de quoi il s’agit ni comment Epic Games l’utilisera, mais bien sûr, les fans ont leurs théories et, comme certains l’ont souligné, le fait que les dinosaures et les météores apparaissent dans les fichiers en même temps. est assez suspect.

