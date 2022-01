Un homme supprime le compte Instagram de sa femme créé pour son fils nouveau-né

Un homme demande conseil après avoir posté sur le subreddit ‘AITA’ (Am I The A ** Hole) demandant aux utilisateurs s’il avait raison ou tort de supprimer l’instagram de son fils nouveau-né.

L’homme, 33 ans, a expliqué que lui et sa femme, 30 ans, aiment garder un « profil bas » lorsqu’il s’agit de publier sur leurs comptes de médias sociaux respectifs.

Il a poursuivi en disant que lui et sa femme avaient tous deux des comptes sur certaines des plateformes les plus célèbres, mais qu’ils publiaient très peu.

« Personnellement, j’ai toujours eu un préjugé stupide sur les gens qui enregistrent chaque étape de leur vie, mais je le respecte. Je ne vomis de la haine sur personne pour cette raison (ou pour toute autre) », a écrit l’homme dans son article sur Reddit.

Récemment, lui et sa femme ont accueilli un bébé, et pendant la grossesse, ils ont tous les deux promis qu’il était ridicule de publier plusieurs photos de leur bébé ou de « créer des réseaux sociaux exclusifs pour cela ».

« Jusqu’à la naissance d’un enfant, nous avions des valeurs très similaires concernant l’exposition des enfants sur Internet. Pour illustrer, lorsqu’elle était enceinte, Clara n’a posté que deux photos de son ventre dilaté », a expliqué l’homme.

Lorsque Daniel, leur fils, est né, sa femme avait posté plusieurs images de leur bébé, ce qui l’agaçait, bien qu’il ait choisi de ne rien lui dire à ce sujet.

« C’était une mère qui venait d’accoucher, donc j’ai considéré que c’était un comportement normal. Mais cela ne s’est pas arrêté au fil des semaines et j’ai dû me plaindre.

Après avoir exprimé son opinion, l’homme a dit que sa femme était très bouleversée, disant qu’elle aimait beaucoup leur bébé et que « c’était le plus bel enfant qu’elle ait jamais vu », ce à quoi l’homme a roulé des yeux mais a laissé tomber.

Lorsque le bébé du couple avait un mois, Clara a annoncé à l’homme qu’elle avait fait de Daniel un profil Instagram.

L’homme s’est immédiatement mis en colère, disant à sa femme qu’il n’était pas d’accord avec tout cela et lui a demandé de le supprimer.

« Elle a dit que j’étais totalement déraisonnable et que l’enfant était le sien, donc elle ferait ce qu’elle voulait. J’ai dit que l’enfant était aussi le mien et que je ne voulais pas tant d’exposition.

Les deux se sont battus et ont fini avec la femme qui est allée chez sa mère. L’homme est également allé chez sa belle-mère et a dormi dans le salon.

« Je n’allais pas manquer les moments de mon fils à cause d’une bagarre stupide. Elle s’est encore plus énervée et nous sommes rentrés chez nous, mais elle a refusé de me parler au-delà de l’essentiel.

Un mois s’est écoulé et Clara a finalement dit à son mari qu’elle avait supprimé le compte Instagram, mais qu’elle continuerait à publier à une fréquence moindre sur son propre profil.

L’homme a accepté cela, disant que c’était le meilleur compromis possible.

Cependant, l’homme est tombé sur le profil et a vu qu’il avait maintenant 20 000 abonnés alors qu’il n’en avait que 1 000 auparavant.

« Je pensais que c’était bizarre. Je l’ai vue se transformer aussi, il n’y avait pas que des photos et des vidéos de Daniel. Elle documentait sa routine », a révélé l’homme. « Je ne suis pas une personne contrôlante et je ne vais pas dire ce que ma femme peut et ne peut pas faire avec sa propre image. »

L’homme a également découvert que sa femme avait menti et qu’elle venait de l’empêcher de voir le compte Instagram de son fils pour penser qu’il avait été supprimé.

Lorsqu’il l’a découvert, il a pris le téléphone de sa femme des mains, s’est enfermé dans la salle de bain et a supprimé le profil de son fils qui comptait près de 30 000 abonnés.

« Elle ne veut pas me parler, sa mère prétend que Clara va développer une dépression postnatale après tout ce stress », a écrit l’homme.

« Je pense que tout cela est terriblement futile et je commence à penser que je suis un peu connard de m’en soucier autant, mais en même temps, je ne veux pas ce genre de vie pour mon fils. »

Histoires liées de YourTango :

L’homme a poursuivi en disant qu’il voulait juste que son fils ait une enfance normale et ne voulait pas que tout soit documenté sur Instagram.

La plupart des utilisateurs de Reddit sous le message étaient d’accord pour dire que l’homme était NTA (Not The A ** Hole) dans la situation.

« Votre fils n’a pas consenti à ce que sa vie soit publiée en ligne. Il existe des études qui documentent l’anxiété que ressentent les enfants lorsqu’ils sont assez vieux pour aller à l’école et découvrent que toute leur vie depuis la naissance a été documentée en ligne », a commenté un utilisateur.

Un autre utilisateur a commenté: « La présence d’un bébé sur les réseaux sociaux est une décision conjointe entre les parents et Clara est délibérément allée derrière votre dos pour faire le contraire de ce que vous aviez convenu. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.