Jack Whitehall pense que des blagues passées pourraient le faire annuler

Les choses se sont plutôt bien passées pour Jack Whitehall ces derniers temps.

Il a décroché sa propre série Netflix en voyageant avec son père, et cette année, il a joué dans des films Clifford le grand chien rouge et Croisière dans la jungle aux côtés de The Rock – c’est vrai, le rocher.

Mais le comédien de 33 ans ne pense pas que ce sera facile à partir de maintenant, car il pense qu’un vieux bâillon pourrait le rattraper un jour.

Whitehall pense qu’il pourrait être annulé un jour. Crédit : Alamy

S’adressant au Sun, il a déclaré: « J’ai l’impression d’avoir déjà dit des blagues dans le passé qui mériteraient d’être annulées. Je suppose que c’est ainsi que vous traversez cette tempête si elle survient un jour. »

De nombreuses célébrités ont été critiquées pour des plaisanteries historiques, des commentaires ou des tweets qui n’ont pas particulièrement bien vieilli, ou qui ne sonnent pas si bien hors contexte, mais Whitehall pense qu’être un comédien lui donne un peu plus de latitude.

Il a poursuivi: « Je l’ai eu, en quelque sorte, se produit plusieurs fois et je pense que, peut-être, les gens vont un peu mieux maintenant.

« Nous avons eu quelques-unes de ces annulations ridicules de personnes à cause de blagues historiques qui – en particulier avec un comédien parce qu’elles ont été racontées en plaisantant et que le contexte n’a été conçu que comme une blague – avec lesquelles vous avez tendance à vous en tirer. ça un peu plus.

« Plus que vous ne pourriez le faire avec un tweet ou un commentaire dans une interview. »

Au fil des ans, d’innombrables bandes dessinées se sont plaints que le politiquement correct, la culture éveillée et la perspective d’être ostracisés pour une blague risquée les ont laissés se sentir étouffés de manière créative.

Les intermédiaires la star James Buckley a affirmé qu’un penchant pour être offensé était de » tuer une comédie « , Chris Rock a déclaré que les comédiens ont » peur de bouger « , et Shaparak Khorsandi a écrit: » La peur d’être » annulé » est réelle et ce sera la mort de la comédie stand-up telle que nous la connaissons. »

L’homme de 49 ans a déclaré : « C’est une pensée étrange de penser que tout ce que j’ai fait est surveillé aujourd’hui par quelqu’un.

« Tout est là, les gens cliquent dessus, le regardent et l’apprécient. Et tout est parfaitement acceptable, jusqu’à ce qu’un jour, ce ne soit pas le cas.

« Mais je suppose que c’est une raison pour se détendre et s’asseoir et profiter, parce que vous vous dites: » Eh bien, c’est déjà là. La ligne qui met fin à ma carrière, je l’ai déjà dit, je ne peux rien y faire maintenant . Relaxer’.