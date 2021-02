Ça ressemble à Tom Cruise mais c’est un faux: sur TikTok les vidéos du faux acteur créées avec les algorithmes

À première vue Tom Cruise il semble juste avoir atterri sur TIC Tac avec une série de vidéos publiées à partir de cette semaine. À y regarder de plus près, cependant, le nouveau profil ouvert n’a pas rien à voir avec l’acteur américain populaire: c’est une chaîne de démonstration dont l’auteur utilise techniques de deepfake pour reproduire les caractéristiques du Tom Cruise original avec une fidélité impressionnante. De nombreux téléspectateurs ont été trompés et d’autres ont été fascinés (ou dérangés) par le résultat: au total, les followers recueillis en trois jours par la fausse Croisière sont déjà plus de 200 mille, et l’une des trois vidéos publiées a déjà été vue près de 6 millions de fois.

Le faux Tom Cruise

Le nom associé au compte TikTok en question est simplement Tom, mais derrière le nom d’utilisateur @deeptomcruise se trouve le secret du profil: leintelligence artificielle. Dans les vidéos deepfake, la puissance des algorithmes d’intelligence artificielle est utilisée pour appliquer les caractéristiques d’une personne au visage d’une autre. La technique n’est pas nouvelle pour le moment, mais plus les algorithmes sous-jacents sont affinés, plus le résultat renvoyé est satisfaisant ou dérangeant. C’est précisément l’aspect qui fait ressortir le faux compte Tom Cruise par rapport aux autres exemples de deepfake vus jusqu’à présent.

Le résultat impressionnant

Cela aide également à ce que ce plan du clip ne soit pas n’importe qui – c’est probablement d’un imitateur qui connaît les mouvements de l’acteur et est capable de les reproduire avec des expressions, des gestes et une autre série d’aspects qui aident inconsciemment les spectateurs à tomber dans l’illusion. Une grande partie du travail, cependant, est effectuée par les algorithmes utilisés pour éditer les vidéos, qui appliquent numériquement les caractéristiques physiques de l’acteur sur le visage de l’imitateur. Le résultat est incroyable pour des millions de personnes, également grâce au fait que Tom Cruise est en effet l’une des célébrités les plus connues et fonctionnalités dans le monde entier.

Le risque des fausses nouvelles

Cependant, celui du deepfake n’est pas une simple attraction, bien au contraire. Né comme menace pour la vie privée et la réputation des acteurs et des personnages célèbres (les premières cibles étaient des célébrités dont les visages ont été appliqués aux actrices et aux acteurs du feu rouge), la technique a tout le potentiel pour devenir un problème sérieux en termes de fausses nouvellesS’il est possible de faire dire quelque chose à quelqu’un dans un document vidéo, il peut devenir encore plus difficile de distinguer les vraies nouvelles de celles qui ne le sont pas.

