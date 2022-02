Operation Fortune: Ruse de Guerre de Jason Statham retiré du calendrier de diffusion

Il semble que les fans de Jason « The Stath » Statham attendront encore un peu pour sa comédie d’action superbement intitulée et celle du réalisateur Guy Ritchie. Opération Fortune : Ruse de Guerre, car le projet a été mystérieusement retiré du calendrier des sorties. Révélé via le site officiel de STXfilms pour le film, Opération Fortune : Ruse de Guerre devait sortir en salles pour la première fois en janvier avant d’être déplacé au 18 mars. Maintenant, cependant, la date de sortie de Opération Fortune : Ruse de Guerre a été entièrement supprimé, le film étant répertorié comme « non défini » et « à venir ».

Les raisons du retrait sont inconnues, mais il est possible que le studio ait décidé que même The Stath ne pouvait pas prendre en charge Le Batman. Avec le réalisateur Matt Reeves et la star Robert Pattinson sur l’ensemble d’icônes de DC qui sortira le 4 mars, et avec le film qui devrait dominer le box-office, il va de soi que STXFilms a décidé de se déchaîner Opération Fortune : Ruse de Guerre après le règne imminent de Le Batman.

À l’heure actuelle, il n’y a aucune autre grande sortie à succès prévue pour le grand écran au mois de mars autre que Le Batmanavec La cité perdue mettant en vedette Sandra Bullock et Channing Tatum étant la prochaine sortie étoilée vers la fin du mois le 25 mars. Donc, il semble que Guy Ritchie et Jason Statham ont tenté de regarder The Batman et ont cligné des yeux.

L’opération Fortune voit l’équipe de Jason Statham avec Aubrey Plaza pour la comédie d’espionnage de Guy Ritchie





Réalisé par Guy Ritchie et écrit par Ritchie, Ivan Atkinson et Marn Davies, Opération Fortune : Ruse de Guerre (connu à l’origine sous le nom de Cinq Yeux) suit The Stath en tant que super-espion Orson Fortune, qui doit traquer et arrêter la vente d’une nouvelle technologie d’armes mortelle utilisée par le courtier d’armes milliardaire Greg Simmonds (Hugh Grant). Faisant équipe à contrecœur avec certains des meilleurs agents du monde (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone), Fortune et son équipe recrutent la plus grande star de cinéma hollywoodienne Danny Francesco (Josh Hartnett) pour les aider dans leur mission d’infiltration à travers le monde pour sauver le monde.

Avec Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone et Hugh Grant aux côtés de Jason Statham, on ne sait pas encore quand le public pourra s’asseoir et se prélasser dans la majesté du film d’action de Statham dans Opération Fortune : Ruse de Guerre.

Entre-temps, Le Batman continue de se diriger vers une sortie le 4 mars, avec un public partout désireux de voir cette dernière prise sur grand écran du super-héros bien-aimé. Réalisé par Matt Reeves, qui a écrit le scénario avec Peter Craig, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans Bruce Wayne / Batman aux côtés de Zoë Kravitz dans Catwoman, Paul Dano dans The Riddler, Jeffrey Wright dans James Gordon, John Turturro dans Carmine Falcone, Andy Serkis. comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme Le Pingouin.

Le Batman présentera au public une première version de The Dark Knight, reprise au cours de sa deuxième année de lutte contre le crime. Le film voit Batman découvrir la corruption à Gotham City tout en poursuivant le Riddler (Dano), un tueur en série qui cible l’élite de Gotham.





