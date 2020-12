Comment planifier l’envoi des vœux de Noël par WhatsApp

La programmation des voeux de Noël par WhatsApp est possible si vous utilisez l’application appropriée: voici comment vous pouvez le faire avec votre mobile.

Ce Noël, WhatsApp sera plus que jamais un moyen avec lequel envoyer des félicitations à tous ces proches qui n’ont pas pu visiter. Et bien que l’application manque de fonctions qui pourraient rendre la vie plus facile lors d’occasions de ce type, telles que possibilité de programmer des messages de félicitations, il est toujours possible de recourir à des outils tiers.

Et est-ce que grâce à certaines applications gratuites, il est possible de planifier l’envoi automatique des messages sur WhatsApp. Aujourd’hui, nous passons en revue les étapes à suivre pour que vous puissiez planifiez vos félicitations sur whatsapp.

1. Téléchargez l’application de planification SKEDit sur votre mobile

La première chose que vous devez faire pour pouvoir programmez vos messages de Noël sur WhatsApp est télécharger une application cela vous permet de le faire.

Dans ce cas, nous avons choisi Application de planification SKEDit d’être gratuit, en plus d’être l’un des plus facile à utiliser de tous ceux qui existent dans sa catégorie.

Application est disponible sur Android via Google Play Store. Si vous avez un iPhone, vous pouvez toujours utiliser les raccourcis iOS pour planifier les messages WhatsApp.

2. Configurez l’application pour la première fois

La première fois que vous installez SKEDit sur votre mobile, vous devrez effectuer quelques ajustements préalables. Tout d’abord, vous devrez connectez-vous avec votre compte Facebook. Si vous n’en avez pas, vous pouvez créer un compte SKEDit libre.

Ensuite, l’application vous dirigera automatiquement vers un page où vous pouvez choisir les services et les applications prend en charge la messagerie automatique, y compris WhatsApp. Par conséquent, cette option doit être sélectionnée.

Ce faisant, il sera nécessaire activer les autorisations d’accessibilité des applications, nécessaire pour pouvoir envoyer les messages automatiquement.

3. Rédigez le message d’accueil et programmez votre message

Maintenant que l’application est correctement configurée, la dernière étape arrive: planifier les voeux de Noël que vous souhaitez envoyer à vos contacts par WhatsApp.

En haut de la fenêtre de programmation, vous pouvez sélectionnez les contacts WhatsApp à qui le message sera envoyé. Ensuite, vous pouvez écrire vos félicitations dans le champ de texte en bas.

Quand tu as fini, tu as juste besoin choisissez la date et l’heure, si vous souhaitez que le message soit répété après un certain temps et si vous souhaitez être averti une fois que le message a été correctement envoyé.

Enfin, enregistrez les modifications. L’application elle-même vous montrera un résumé avec le message que vous avez programmé, et vous pouvez le supprimer ou le modifier si vous avez commis une erreur dans les détails.

Comme tu vois, planifier les voeux de Noël ou du nouvel an par WhatsApp C’est très simple même si l’application elle-même n’inclut pas cette option, et en quelques étapes simples, vous aurez économisé beaucoup de travail.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂