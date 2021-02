Ça fait mal dans l’enfance: Ricardo Silva, la voix de l’ouverture de Dragon Ball Z, est mort

Le monde de l’anime en Amérique latine pleure depuis dimanche 7 février la mort de Ricardo Silva, la personne qui a exprimé différents spectacles, mais tout le monde se souviendra de la célèbre chanson d’ouverture de ‘Dragon Ball Z’, « Chala tête Chala ». Pendant quelques jours, je me battais contre le coronavirus et a rapporté à la fin du week-end qu’il était décédé à 67 ans. Instantanément, les réseaux sociaux ont été remplis de messages pour se souvenir de lui.

La nouvelle a été publiée par le Twitter de l’Association nationale des acteurs du Mexique: « ANDA regrette profondément le décès de notre collègue Ricardo Silva Elizondo, membre de notre syndicat. Nos condoléances à ses familles et amis. Repose en paix. », étaient les mots de départ.

Quelques minutes plus tard, il a été rapporté sur le réseau social officiel de Silva: « A mes amis et followers merci, merci et encore merci pour votre amour, votre soutien, votre confiance, merci pour une vie pleine de lumière. Je vous laisse un grand héritage et j’y serai toujours présent. Je veux pour vous dire que je pars en paix, sans douleur., sans boucles d’oreilles, j’ai pardonné et je me suis pardonné « , la publication a commencé.







La déclaration a continué et s’est terminée: « Ne pleure pas vers moi, sois heureux, souviens-toi de moi et pense à moi avec un sourire et avec ma grande passion pour la musique. Quoi qu’il arrive … je vais déjà bien », et sous la signature avec une image d’arrière-plan de Goku dans son nuage volant. Dans les commentaires sont venus plus de salutations et de souvenirs de signatures et de moments qu’ils ont vécus avec lui.

En plus de ‘Dragon Ball Z’, dans sa longue carrière artistique comprend d’autres chansons d’ouverture, telles que ‘Digimon’, ‘Superchamps’, ‘Chip and Dale à la rescousse’, ‘Inuyasha’, ‘Winnie Pooh’, ‘Gasparín’, ‘Ninja Turtles’, ‘Darkwing Duck’, ‘Hello Kitty’s Paradise’, entre autres.