Qui est qui dans « Warrior Nun » Saison 2

Après plus de deux ans, «nonne guerrière» (« La nonne guerrière » en espagnol), Drame fantastique de Netflix créé par Simon Barry et basé sur la bande dessinée homonyme de Ben Dunn, revient avec un deuxième saison à la première le 10 novembre 2022 sur la plate-forme de streaming populaire.

Dans les nouveaux épisodes de la série mettant en vedette Alba Baptista, Ava et les OCS Warrior-Sisters doivent trouver un moyen de vaincre l’ange Adriel, tout en essayant de convertir ses partisans dans la religion dominante de la planète.

En plus de Baptista, dans le deuxième volet de « nonne guerrière« Des acteurs comme Toya Turner, Tristán Ulloa, William Miller, Thekla Reuten, Lorena Andrea, Kristina Tonteri-Young et Olivia Delcán reviennent. Ils sont rejoints par Meena Rayann, Jack Mullarkey et Richard Clothier, mais qui est qui dans les nouveaux épisodes de la série netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE LA SAISON 2 DE « WARRIOR NUN »

1. Meena Rayann

Meena Rayann, qui a précédemment joué Vala dans « Game of Thrones » et est apparue dans des projets tels que « Le voyage de leur vie », « Une famille formidable », « Je suis filmée », « Exodus », « Hilda », « Little Birds », « Le Mauritanien », « The Missing : Baptiste » et « Thunder Under Control », fait partie des nouveaux épisodes de «nonne guerrière”.

Meena Rayann a joué Vala dans « Game of Thrones » (Photo : HBO)

2. Jack Mullarkey

Après avoir donné vie à Toke dans la première saison de « Vikings : Valhalla », Jack Mullarkey rejoint le casting du deuxième volet, mais il n’y a toujours pas plus de détails sur son personnage et ce qu’il apporte aux nouveaux chapitres.

Jack Mullarkey dans le rôle de Toke dans la première saison de « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

3. Richard Drapier

Richard Clothier, un acteur anglais connu pour avoir joué Hector Podmore dans le film « Fantastic Beasts and Where to Find Them » et pour des projets tels que « The Midsomer Murders », « Kingdom », « Pennyworth » et « Young Wallander », se joint également le casting de fiction créé par Simon Barry.

Richard Clothier dans le rôle d’Hector Podmore dans le film « Les animaux fantastiques et où les trouver » (Photo : Warner Bros.)

Voici les acteurs et personnages qui reviendront dans la deuxième saison de « Warrior Nun »: