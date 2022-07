Batman de Ben Affleck apparaîtra-t-il dans Aquaman 2 ?

Bandes dessinées DC

Ben Affleck et Jason Momoa se sont rencontrés comme on peut le voir sur les réseaux sociaux de l’acteur d’Aquaman. Batman revient-il dans le DCEU ? Les fans sont ravis.

© @prideofgypsiesBen Affleck et Jason Momoa

Batman de Ben Affleck semblait avoir ses jours comptés et sa participation au film Éclatavec Ezra Miller et réalisé par Andy Muschietti, allait être la dernière fois que nous verrions le mari de Jennifer Lopez dans le rôle de la chauve-souris de Gotham dans le Univers étendu DC. Pourtant, une image sur les réseaux sociaux et des rumeurs sur Internet laissent entendre que tout n’est pas perdu pour les fans du personnage.

Aquaman et le royaume perdu est la prochaine entrée dans la franchise King of the Seven Seas qui trouvera Arthur Curry, joué par Jason Momoa, faisant équipe avec son frère et rival Ocean Master dans une aventure où des menaces comme Black Manta seront à l’ordre du jour. On ne sait pas grand-chose de l’intrigue au-delà d’une controverse concernant Amber Heard, l’ex-partenaire de Johnny Depp, qui a perdu un procès contre l’acteur de Pirates des Caraïbes.

La vérité est que grâce au monde des réseaux sociaux, l’intimidant Jason Momoa a partagé une belle image où il peut être vu très heureux avec Ben Affleck et suggère la participation de l’acteur de fille disparue dans Aquaman et le royaume perduquelque chose qui a sûrement excité les adeptes de Batman, un personnage qui allait aller de l’avant avec sa version de Robert Pattinson mais dans le Univers étendu DC Affleck serait remplacé par Michael Keaton. Confus?

Batman pourrait faire partie d’Aquaman 2

« Bruce et Arthur réunis. Je t’aime et tu me manques. Les visites du studio WB viennent de bien explorer le backlot. Découvert sur le tournage. De grandes choses arrivent pour Aquaman 2. Tout mon aloha « Dit le post de Jason Momoa concernant la présence de Ben Affleck sur ses réseaux sociaux, ouvrant l’éventail des possibilités pour spéculer sur la participation de Batman à Aquaman et le royaume perdu.

Éclaircissons la situation de Batman à DC. D’une part, il y a la version de Robert Pattinson dans son propre univers loin du DCEU qui aura une suite à sa première entrée. De l’autre est la chauve-souris dans le Univers étendu DC, personnifié par Ben Affleck. Bientôt, grâce à l’intervention dans le multivers de Flash, le DCEU mettra en vedette un autre Bruce Wayne, la version de Michael Keaton qui a déjà eu deux films dans le passé. Ils ont dit que Batman des années 80 remplacerait Affleck, mais maintenant ce n’est pas si clair.

Parce que? La fusion de Warner avec Discovery signifie que de nombreux projets DCEU changeront de direction de manière créative, et des rumeurs disent que Ben Affleck s’est vu offrir 30 millions de dollars pour revenir en tant que Batman. Cette participation du personnage à Aquaman 2 Cela donnerait beaucoup d’entité à cette rumeur en plus de certifier le retour de l’acteur en tant que Chevalier de la Nuit.

La dernière fois que nous avons vu Aquaman sur scène, c’était pour le dernier épisode de pacificateur où Arthur Curry et Flash apparaissent aux côtés de Wonder Woman et Superman, ces deux derniers cachés par les ombres de la nuit, tandis que le roi des sept mers est victime d’une blague que de nombreux fans trouvent déplacée pour un personnage longtemps stigmatisé. time.time et Jason Momoa ont aidé à le positionner avec succès.

