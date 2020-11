Bugsnax: Crack the Code – Guides du jeu Pro

Il ya une abondance de quêtes dans Bugsnax, tout comme il existe un assortiment de différentes façons de collecter les 100 Bugsnax. Vers la fin du jeu, vous êtes chargé de renvoyer tous les Grumpus à Snaxburg, et cette quête vous permettra de retourner le les deux derniers restants: Eggabell et Lizbert.

Bugsnax: déchiffrez le code

Crack the Code est une quête dans Bugsnax qui vous est donnée par Eggaball à Pic givré, qui une fois terminé vous permet d’entrer dans un temple caché avec Eggabell. Cependant, cette quête comporte quatre étapes et est assez compliquée à terminer!

Lorsque les joueurs arrivent au Pic givré biome et trouver Eggball là-bas, elle vous dit de partir. Pourtant, si vous la suivez sournoisement, elle vous mènera à une porte cachée du temple, et ici vous pourrez lui parler pour gagner la quête Crack the Code.

Crack the Code a pour principales étapes pour le compléter:

Trouvez le journal de Lizbert. Trouvez la page manquante. Trouvez les notes de l’appareil de Liz. Trouvez des notes sur la carte de la montagne.

Ici, vous devez parler à quelques-uns des PNJ appelés les Grumpus qui habitent l’île Snaktooth. Ceux avec lesquels vous devez converser sont les suivants:

Triffany

Gramble

Cromdo

Wambus

Remuer

Après avoir interviewé chacun des Grumpus, vous recevrez des indices sous forme de cartes ou de clés, et ces deux éléments sont essentiels pour mener à bien la quête d’Eggaball. Sans ces indices, il est impossible de terminer la quête.

Journal de Lizbert Une fois que Triffany sera de retour en ville, elle vous donnera ce journal verrouillé. Interviewer Gramble pour obtenir le Clé du journal ouvrir le journal

La page manquante Interviewez Cromdo, et vous recevrez le Carte de Boiling Bay. Dirigez-vous vers le Baie bouillante biome en utilisant la carte pour localiser la page. Sur le côté droit de la pénisule devrait être la page manquante, à côté de Floofty.

Notes de périphérique de Liz Vous obtiendrez ces notes en interviewant Wambus.

Trouver des notes sur la carte des montagnes Interviewez Wiggle, et ils vous donneront le Carte de Sugarpine Woods . Suivez les indices en utilisant la carte qui vous mènera à Journal vidéo # 4



Une fois les quatre tâches terminées, retournez à Eggabell au Pic givré, et vous pourrez tous les deux ouvrir la porte du temple caché et trouver Lizbert!

Si vous essayez Bugsnax Platinum, vous devez savoir comment nourrir Gramble! Pour plus d’informations sur le jeu, pourquoi ne pas consulter nos autres guides Bugsnax!