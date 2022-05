Ici, nous vous disons combien de Doctor Who officiels il y a et lesquels ils sont

La série de »Docteur Who » vient d’annoncer récemment qui sera le nouveau visage du Docteur, avec Ncuti Gatwa Je me sens comme le premier acteur noir à donner vie au personnage dans la plus longue série anglaise de l’histoire. Pour qui ne connaît pas l’univers de »Doctor Who », son histoire peut sembler un peu déroutante, puisqu’il y a deux séries qui appartiennent à la même chronologie, et un grand nombre d’acteurs qui sont passés par les pieds du caractère.

Pour comprendre l’intrigue de la série, il faut d’abord préciser que The Doctor est un être extraterrestre qui voyage dans le temps et l’espace à l’intérieur d’un vaisseau spatial en forme de cabine téléphonique britannique appelée TARDIS. Bien que le personnage ait été créé à l’origine pour avoir une approche éducative en enseignant divers faits historiques, son essence a évolué vers une histoire de science-fiction et d’action.

Initialement sorti en 1963, le Docteur est nommé pour être une sorte de « guérisseur » de la terre, son vrai nom ne pouvant être mentionné. Lorsque le Docteur subit une blessure ou doit mourir, son corps se régénère, permettant à son héritage de perdurer dans le temps, ce qui explique comment 13 acteurs différents ont donné vie à ce personnage emblématique, Gatwa étant le quatorzième médecin.

Nous vous présentons ici les acteurs qui ont donné vie à Doctor Who au cours de la longue histoire de la série.

Premier médecin : William Hartnell

Le producteur original de »Doctor Who », Verty Lambertétait celui qui faisait partie du casting Guillaume Hartnel être la première incarnation de Doctor Who, apparaissant d’abord comme un homme plus âgé, expérimenté et mondain. L’homme était accompagné de sa petite-fille Susan Foreman et de deux de ses professeurs, offrant un regard jeune et savant sur les phénomènes rencontrés lors de ses voyages.

Ce Docteur a d’abord rencontré les méchants emblématiques de la série, comme les Daleks ou les Cybermen. Hartnell est devenu fasciné par le personnage et a continué à le jouer jusqu’à ce que sa santé commence à décliner. Parce que la série devait continuer, le concept de régénération a été établi et transmis à un acteur suivant.

Deuxième médecin : Patrick Troughton

Connu par beaucoup sous le nom de » Doctor Beatle », car il avait une coupe similaire au groupe légendaire, c’était la deuxième version du docteur où il était montré avec une attitude enfantine bien qu’il soit également relativement âgé. Ce changement signifiait qu’il n’y avait pas une seule façon de jouer au médecin et permettait aux autres d’expérimenter le personnage à leur manière.

C’est avec ce Docteur que la série a augmenté l’action à l’écran, montrant un personnage plus intelligent, calculateur et même sinistre afin d’éliminer le mal et de se concentrer sur la sauvegarde de l’univers. Ce Docteur a été jugé par d’autres Seigneurs du Temps pour ses actions, condamné à se régénérer tout en supprimant les souvenirs de ses proches.

Troisième médecin : Jon Pertwee

L’un des médecins qui a basé son action entièrement sur un film de James Bond. Acclamée par la critique et les fans pour son style avant-gardiste, cette version du personnage était plus mature que la précédente et même un peu plus renégat. La majeure partie de l’histoire de ce médecin a été d’aider UNIT, une unité spéciale axée sur les cas extraterrestres.

C’est avec ce Docteur que la série a présenté les personnages de Sarah Jane, une compagne emblématique de la série et du Brigadier Lethbridge-Stewart, chef de UNIT. Cependant, sa vie se termine après avoir été empoisonné par une forte exposition radioactive.

Quatrième Docteur : Tom Baker

L’un des acteurs qui a le plus influencé l’histoire de »Doctor Who » étant considéré par beaucoup comme le Docteur définitif. Son interprétation nous montre un homme joyeux et un peu enfantin avec un grand amour pour l’humanité, mais qui montre aussi un côté sombre et violent lorsqu’une menace se présente.

Baker a passé le plus de temps à jouer le Docteur, assumant le rôle pendant sept saisons consécutives. Après une bataille ratée contre son ennemi The Master, il rejoint un être appelé The Watcher pour commencer sa régénération.

Cinquième Docteur : Peter Davison

Ce docteur n’a pas été aussi bien accueilli par les fans, car c’était une version trop sensible. Davison lui a donné un sens juvénile et extrêmement humain pour qu’il garde un esprit tout à fait honorable face aux crises qui lui ont causé des problèmes.

Parfois, le Docteur avait des dilemmes à propos de faire ou de ne pas faire certaines actions, la série laissant l’action de côté contrairement à ses autres saisons. De même, il a présenté diverses frictions avec ses pairs, cherchant à créer un équilibre avec sa vision optimiste de l’Univers. Après avoir été exposé à une substance mystérieuse, le Docteur finit par se régénérer.

Sixième Docteur : Colin Baker

Un autre des médecins les moins préférés des fans. Afin d’atténuer le pacifisme et l’honneur du précédent Docteur, Colin Boulanger cela montre une personne vaniteuse qui surestime son pouvoir et n’est pas très amicale avec les autres.

Cependant, au fur et à mesure que son histoire se déroule, nous pouvons voir qu’il montre une forte compassion pour ses compagnons, montrant que sa grossièreté est un moyen de se protéger et de cacher ses vertus positives. Avec une histoire complexe, ce Docteur meurt après que sa prochaine incarnation l’ait convaincu de le faire pour se sauver.

Septième Docteur : Sylvester McCoy

Avec une essence similaire au Quatrième Docteur, Sylvester McCoy il arrive avec un esprit mature mais compréhensible, étant un mélange approprié de gentillesse et de brutalité si nécessaire. Derrière sa façade positive, on pouvait voir un médecin machiavélique et manipulateur, ce qui lui a coûté des problèmes dans ses relations.

C’est McCoy qui a vécu jusqu’à la fin de »Doctor Who », du moins de la série originale, annulée à la fin des années 1980 en raison de faibles cotes d’écoute, même si l’on croyait qu’il serait le dernier médecin de l’histoire, c’était non ce serait comme ça.

Huitième Docteur : Paul McGann

Un Docteur un peu spécial qui ne faisait pas partie de la série télévisée, mais un film produit en Amérique du Nord pour présenter le personnage au public américain. Cette version a été montrée comme un romantique tombé amoureux de son partenaire, avec une audace jamais vue auparavant et une énergie qui servirait pour les futures incarnations du Docteur.

L’histoire de ce Docteur n’a été que réduite du film, aussi appelé »Doctor Who ».

Neuvième Docteur : Christopher Eccleston

C’est en 2005 que la série »Doctor Who » verra à nouveau le jour, désormais produite par Russell T. Davies, qui a réussi à donner une nouvelle orientation et une nouvelle énergie au personnage qui avait un fond différent pour son histoire. À partir de ce moment, le Docteur est présenté comme le seul survivant d’une guerre massive pour l’Univers entre les Seigneurs du Temps et les Daleks. Ce fait le laisse avec une culpabilité constante et un désir d’essayer de récupérer son peuple.

Eccleston présente une version d’un docteur sarcastique, humoristique et vif d’esprit qui a un certain mépris pour la race humaine. Grâce à sa relation avec Rose Tyler, l’une des compagnes les plus en vue de l’histoire de la série, l’homme apprend la compassion. Ce médecin finit par absorber l’énergie du vortex temporel, provoquant la mort cellulaire et passant au médecin suivant.

Dixième Docteur : David Tennant

Le 10e médecin et un autre favori des fans de la série, qui le cataloguent comme le meilleur médecin de l’histoire. Tennant a donné au personnage une énergie unique, étant sérieux, plein d’humour, attentionné et avec un grand amour pour l’Univers. L’acteur a réussi à donner au personnage un équilibre parfait entre tragédie et optimisme, mais en se rappelant qu’il est responsable de l’un des plus grands génocides de l’Univers.

Sa mort s’accompagne d’un sacrifice majeur qui est l’un des plus grands moments de l’histoire, il ne peut donc pas être raconté en raison de ses nombreux spoilers.

Onzième Docteur : Matt Smith

Ce docteur a été écrit par Steven Moffat qui a beaucoup joué avec l’histoire passée du Docteur pour établir des règles au sein de son Univers. Le Docteur a sa femme River Song, avec qui il vit une relation en désordre temporaire, en plus du fait que ses compagnons sont le couple marié d’Amy Pond et Rory qui l’accompagnent dans la plupart des épisodes.

les saisons avec Matt Smith ils ont un sens de la congruence, créant des arcs d’histoire qui s’étendent sur une ou plusieurs saisons, créant des histoires uniques pour chaque docteur. Le médecin se régénère après une bataille, enfreignant une règle de base des Time Lords.

Douzième Docteur : Peter Capaldi

Avant-dernier Médecin moderne qui rompt complètement avec ce qui était établi avec les médecins précédents. Capaldi montre un médecin mature, grossier, ennuyeux et hostile, représentant ses traumatismes et douleurs passés avec une carapace solide et impénétrable, qui bien sûr changera avec le temps.

Capaldi passe pas mal de temps seul, ce qui offre un aperçu du personnage comme jamais auparavant et sert en quelque sorte de retour aux classiques. De là, le personnage céderait la place à la première femme médecin.

Treizième Docteur : Jodie Whittaker

La série avait précédemment établi que les Time Lords peuvent se régénérer en différents genres, c’est la première fois que nous voyons le Docteur choisir une version féminine, la dernière actrice à jouer le rôle du personnage emblématique.

Whittaker présente une version du Docteur toujours axée sur le travail, avec un Docteur confus par ce qu’il pensait être réel mais découvre maintenant que la majeure partie était un mentor. Le Docteur, ou Doctora, est accompagné de trois personnes, qui servent à guider son moral, mais sont souvent ignorées par sa concentration sur sa tâche.