Telegram continue d’être l’une des plateformes de messagerie instantanée favori de nombreux utilisateurs. Il a été lancé sur le marché en 2013 et depuis lors, il a été une concurrence féroce contre le populaire WhatsApp. Cependant, les fonctions de ce système en ont fait une excellente alternative ces dernières années.

Surtout en matière de sécurité, car il utilise le Protocole MTProto et a un cryptage serveur – client Oui chiffrement client-client en ce qui concerne les chats secrets, ajoutant ainsi une couche de sécurité supplémentaire avec laquelle beaucoup sont favorisés. De plus, cela vous donne la possibilité de chronométrer vos messages afin qu’ils soient détruits automatiquement.

Être un outil d’information multifonctionnel et complet, de nombreux utilisateurs préfèrent l’utiliser pour télécharger des fichiers et stocker des photos, c’est-à-dire qu’il est utilisé comme cloud illimité pour enregistrer des documents et des fichiers multimédias. De cette façon, vous disposerez d’un cloud personnel a toute heure. Mais comment utiliser Telegram pour enregistrer gratuitement vos photos dans le cloud?

Comment créer une chaîne privée pour télécharger ce que nous voulons

Si vous pensiez que pour avoir votre fichiers et documents protégés vous n’aviez qu’à embaucher un service de fichiers multiplateforme dans le cloud comme Google Drive ou Dropbox, tu te trompes! Avec Telegram, des possibilités infinies s’ouvrent, principalement avec la création de chaînes privées.

Savoir plus: Comment organiser vos discussions Telegram dans des dossiers pratiques

Il y a quelques jours, nous vous avons montré comment créer une chaîne Telegram étape par étape et comment l’utiliser efficacement, mais si vous ne vous en souvenez pas, nous vous rafraîchirons un peu la mémoire. Pour créer une chaîne privée et utilisez-le comme cloud personnel dans Télégramme, ce sont les étapes à suivre.

Depuis le mobile Android et iOS

Entrez dans l’appli Télégramme .

. Clique sur le icône de crayon situé en bas à droite.

situé en bas à droite. Vous verrez plusieurs icônes et chacune accompagnée d’un nom. Cliquer sur « Nouvelle chaîne » identifié avec un mégaphone.

Mettez un nom alternatif comme par exemple « Cloud personnel », ajoutez une photo et une brève description si vous le souhaitez. Ces étapes sont facultatives.

Enregistrez la modification et sélectionnez s’il s’agit d’une chaîne publique ou privée. Choisir « Chaîne privée » Si ce que vous cherchez est de créer une chaîne pour télécharger ce que nous voulons et être utilisé comme une sorte de cloud dans Telegram.

À partir du PC

Entrez la version de bureau de Télégramme .

. Cliquez sur les trois bandes horizontales situées en haut à gauche.

Localise « Nouvelle chaîne » et cliquez dessus.

Entrez le nom de la chaîne, une photo qui l’identifie et la description et cliquez sur « Créer »

Choisir « Chaîne privée » et prêt. Vous aurez un cloud de sauvegarde sur votre PC.

Comment télécharger des photos, des vidéos et d’autres fichiers sur la chaîne

Ouvrez votre canal privé cloud personnel à Télégramme .

. Cliquer sur icône de clip qui apparaît en bas à droite.

Plusieurs options seront affichées. UNE icône de personne pour partager un contact, un icône de document pour accéder au fichier où vous pouvez envoyer du multimédia non compressé, envoyer de l’audio, des fichiers musicaux, des téléchargements et plus encore. De plus, vous pouvez partager ou enregistrer des emplacements et envoyez des photos de votre galerie.

Tout ce à quoi vous pouvez penser peut être enregistré dans votre cloud personnel créé en TélégrammeSi vous avez besoin d’avoir une image disponible à tout moment, un texte ou un fichier pertinent, il vous suffit de l’envoyer sur votre chaîne privée et c’est tout.

Vous pouvez également faites glisser des photos, des vidéos et d’autres fichiers à partir de votre dossier sur PC pour canaliser le chat sans problèmes. Mieux encore, vous aurez jusqu’à 1,5 gigaoctets de stockage disponible et totalement gratuit.

Comment afficher tous les fichiers multimédias dans la galerie

Depuis un mobile Android et iOS

Ouvrez le chat de la chaîne privée de Télégramme .

. Appuyez juste à l’endroit où se trouve le nom de la chaîne.

Cela ouvrira un nouvel écran. À la fin, vous pourrez vérifier tous les multimédias, fichiers et liens envoyés.

À partir du PC

Ouvrez le chat de la chaîne privée de Télégramme De votre ordinateur.

De votre ordinateur. Clique sur le icône carrée divisée situé en haut de la fenêtre de discussion.

situé en haut de la fenêtre de discussion. Sur le côté droit, une colonne avec la description de votre chaîne sera reflétée et vous pourrez également voir tous les fichiers multimédias dans la galerie que vous avez envoyé.

Savoir plus: Comment ajouter de nouveaux membres aux groupes Telegram

Maintenant, vous savez, si vous préférez avoir une sauvegarde alternative à l’aide de Télégramme, cette application peut devenir cloud illimité pour enregistrer des photos, des vidéos et d’autres fichiers gratuitement.

