On a demandé au joueur professionnel Faker quel membre du BTS il recruterait pour T1, et sa réponse était tout

Lee Sang Hyeok, mieux connu comme Faker, est un joueur professionnel qui joue pour SK Telecom T1. Il s’est récemment assis pour une interview avec Corée maintenant où il a discuté de ce qui l’a amené à jouer, à quoi ressemble une journée typique pour lui, et plus encore.

On lui a également demandé de décrire son expérience en tant qu’invité pour BTSde Exécutez BTS! épisode où ils ont joué des matchs dans deux équipes distinctes.

Je n’étais pas intéressé par les idoles et je n’étais pas familier avec BTS au début, mais quand je les ai rencontrés, tous les membres étaient très uniques et spirituels, donc je me suis beaucoup amusé.

– Faker