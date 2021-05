Les artefacts de l’avion-fusée et de la navette spatiale de l’astronaute seront exposés dans le Wisconsin

Le manuel de l’avion-fusée et les journaux de la navette spatiale conservés par le premier astronaute à voler sur deux véhicules ailés différents dans l’espace seront présentés par un musée dédié à l’histoire des avions expérimentaux.

le Collection d’archives de l’astronaute Joe Engle ouvrira ses portes le 4 juin au musée de l’aviation de l’EAA (Experimental Aircraft Association) à Oshkosh, Wisconsin. L’exposition survient un an après que Joe Engle et sa femme, Jeanie, aient fait don de leurs archives à la EAA Aviation Foundation en 2020.

La nouvelle exposition présentera une partie du matériel de vol utilisé par Engle lors du pilotage de l’avion à propulsion par fusée hypersonique nord-américain X-15, y compris sur trois vols qui ont dépassé 80 km, l’altitude définie par les États-Unis séparant la Terre de l’espace. . Le musée présentera également des artefacts des 20 ans d’Engle en tant qu’astronaute de la NASA, y compris sa lettre d’acceptation en tant que membre du cinquième groupe de candidats astronautes en 1966.

L’astronaute de la NASA Joe Engle et sa femme, Jeanie, photographiés ensemble au National Air and Space Museum en 2018. (Crédit d’image: NASA / Aubrey Gemignani)

Après avoir fait partie de l’équipage de secours pour Apollo 14, le troisième atterrissage lunaire réussi, et avoir presque atteint la lune lui-même, Engle a aidé à mener des tests d’approche et d’atterrissage anticipés à bord du prototype de navette spatiale Enterprise. Il a ensuite commandé deux missions, dont STS-2, le deuxième vol du programme et le premier pour prouver que l’orbiteur ailé était réutilisable tel que conçu.

Le musée présentera également des objets de la carrière de près de 40 ans de Jeanie Engle à la NASA, d’abord en tant que responsable de l’information, puis en tant que responsable des connaissances au Johnson Space Center à Houston, y compris son Silver Snoopy Award pour son rôle dans la sécurité et la mission des vols humains. Succès.

« Les archives personnelles données à l’EAA par Joe et Jeanie Engle sont particulièrement importantes en raison de l’ampleur des expériences qu’ils ont vécues dans les programmes qui ont repoussé les limites du vol », a déclaré Ron Connolly, directeur du EAA Aviation Museum, dans un communiqué. « L’expérience X-15 de Joe dans les années 1960 nous a emmenés au bord de l’espace, suivie de son expérience de formation dans le programme Apollo et de son leadership dans les essais et les premières missions de la navette spatiale qui ont contribué à créer les efforts spatiaux habités en cours qui se poursuivent aujourd’hui. . «

Les Engles devraient être au Musée de l’aviation de l’EAA le 4 juin pour participer à une dédicace et à une coupe de ruban pour la nouvelle exposition. La collection d’archives de l’astronaute Joe Engle est la deuxième exposition de l’EAA consacrée à l’un des pionniers des vols spatiaux. L’astronaute Gemini et Apollo Frank Borman, qui a commandé le premier vol en équipage vers la Lune, a fait don de ses souvenirs et de ses papiers en 2018.

L’astronaute de la NASA Joe Engle, un modèle de navette spatiale bleu de l’US Air Force, un casque de vol et d’autres artefacts en cours de préparation pour l’affichage à l’EAA Aviation Museum à Oshkosh, Wisconsin. La collection d’archives de l’astronaute Joe Engle ouvre le 4 juin 2021. (Crédit d’image: EAA via collectSPACE.com)

L’exposition Engle sera située à côté de la collection Borman au niveau principal du musée

Avant de faire don de ses archives et de celles de sa femme, Engle a souvent été un conférencier lors du fly-in annuel AirVenture de l’EAA et a prononcé le discours d’ouverture du banquet commémoratif Wright Brothers 2017 de l’association. En plus de son expérience de vol sur le X-15 et la NASA, Engle a commencé sa carrière dans l’US Air Force et a piloté 185 types d’avions différents, totalisant plus de 15 400 heures de vol, dont 9 000 heures en avion à réaction. Au total, il a passé 9 jours, 8 heures et 30 minutes dans l’espace.