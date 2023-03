Bryan Cranston de Breaking Bad a une réponse hilarante au prix de vente ridicule de Walter White "Tighty-Whitey" Sous-vêtement

Bryan CranstonWalter White de est devenu une icône de la culture pop grâce à Breaking Bad, et cela a été prouvé à nouveau récemment lorsque les sous-vêtements du personnage de la série ont été vendus aux enchères pour la somme colossale de 32 500 €. En apparaissant sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon, Cranston a donné son avis sur l’idée que quelqu’un paie ce genre d’argent pour une paire de sous-vêtements et a même suggéré lesquels auraient pu se vendre plus cher. Il a dit:





« Celles-ci n’ont jamais été portées. Ceux qui sont souillés coûtent beaucoup plus cher… J’aurais aimé ne pas dire ça… Je veux dire, les gens sont fous ! Qui, sensé, achète une paire de sous-vêtements moulants blancs pour 30 000 ? »

Breaking Bad est toujours l’émission télévisée la mieux notée sur IMDb, même après une décennie depuis la diffusion de son dernier épisode. Cependant, la franchise a engendré son propre petit univers depuis lors, avec le film suite Le Caminoet la série de six saisons de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Cette dernière série a même fait sortir Cranston et sa co-star Aaron Paul de leur retraite une fois de plus pour des apparitions en camée dans ses derniers épisodes, et par la suite, ils sont apparus dans une publicité du Super Bowl pour les collations Porcorners.

Bien qu’il soit certainement bon de revoir le couple à l’écran, cela pourrait bien être la dernière fois que l’une ou l’autre des stars assume ses rôles emblématiques.





Bryan Cranston croit qu’il en a maintenant fini avec Walter White