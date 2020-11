Animal Crossing célèbre aujourd’hui un festin gastronomique: tous les ingrédients secrets, instructions et nouveaux objets

Le moment est venu: célébrer aujourd’hui Animal Crossing: Nouveaux horizons Thanksgiving sous la forme de Festivals gastronomiques! Pour cette occasion festive, vous recevrez une visite de votre île et vous pourrez profiter de nombreux nouveaux articles et instructions d’artisanat. Nous vous expliquons ce que vous devez savoir sur l’événement d’aujourd’hui et comment vous pouvez en profiter au mieux!

Quand commence le festival gastronomique à ACNH? Vous pouvez aujourd’hui, 26 novembre à partir de 9h00 participez aux festivités sur votre île “Animal Crossing: New Horizons” et soutenez votre invité surprise au travail. L’événement finira par jusqu’à minuit dernière pour.

La fête à Animal Crossing – Guide de l’événement

Gernod la dinde cuisinera pour vous correctement pour le festin au lieu de se retrouver dans l’assiette elle-même. Afin de préparer un festival parfait, il manque encore à Gernod quelques ingrédients que vous devez lui procurer. Soit vous allez le chercher vous-même, soit vous rendez visite à vos voisins chez eux et leur faites de petites faveurs. Ils vous remercieront avec un ingrédient nécessaire.

A quoi ça sert d’aider Gernod? Bien sûr, si vous aidez Gernod à cuisiner, vous recevrez une variété d’objets événementiels sympas et des instructions d’artisanat.

Si vous aidez Gernod, vous offrirez à vos résidents un délicieux repas de Thanksgiving morceau par morceau – et dépoussiérerez vos propres récompenses! © Nintendo

Le chef cuisinier préparera éventuellement les plats suivants une fois que vous lui aurez apporté les bons ingrédients:

soupe aux coquillages 3 coque de tapis Ingrédient secret: 1 pétoncle



tarte à la citrouille 1 courge orange 1 potiron jaune / potiron vert / potiron blanc Ingrédient secret: 1 couleur citrouille au choix



Gratin 1 moule bleue (hémisphère sud: oursins) 1 champignon ou huître au hasard (hémisphère sud: calmar) Ingrédient secret: 1 crabe du Pacifique



Poisson frit 1 flet (aléatoire) 1 Kaiserschnapper (aléatoire) 1 touche (aléatoire) Ingrédient secret: 1 petit déjeuner



Ingrédients secrets: Les ingrédients secrets sont des ingrédients qui ne doivent pas nécessairement être remis à Gernod. Si vous le faites quand même, vous obtenez pour eux trois premiers plats un meuble aléatoire. Pour le quatrième cour vous obtenez cela avec le bon ingrédient secret Livre d’artisanat Schlemmfest. Cela comprend toutes les instructions d’artisanat Schlemmfest. Les habitants de votre île Animal Crossing, qui s’essaient eux-mêmes à la cuisine, indiquent quels ingrédients secrets sont nécessaires.

Et si tous les plats étaient cuisinés sans ingrédient secret? Ce n’est pas mal, vous pouvez simplement parler à Gernod une fois de plus avec l’ingrédient secret dans vos bagages et répéter le repas de fête avec l’ingrédient spécial.

Objets et instructions d’artisanat pour le Schlemmfest

Vous recevrez les articles suivants si vous fournissez à Gernod les ingrédients dont il a besoin pour préparer ses plats:

corne d’abondance

Schlemmfest-Boden

Fond d’écran Slam Festival

Tapis de fête de la fête

Si vous avez également le livre d’artisanat Schlemmfest de Gernod, vous débloquerez les meubles et objets de décoration suivants dans “Animal Crossing: New Horizons” pour la production:

Plat à rôtir gastronomique

Fête de la décoration de fête

Décoration céréalière gourmande

Festin des fêtes cheminée

Base Schlemmfest

Fête de la chaise de fête

Table gourmande

Réglage de la table gastronomique

