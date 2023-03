Krakens and Mermaids : bande-annonce, distribution et de quoi parle le nouveau film DreamWorks

travaux de rêve

Dreamworks introduit Krakens et sirènes et nous vous disons tout sur le nouveau film.

Le nouveau film DreamWorks présente des stars comme Jane Fonda

travaux de rêvestudio créateur de Shreka sorti la bande-annonce de son dernier film et on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur Krakens et Sirènes : Rencontrez les Gillmansdu casting à l’histoire.

La nouvelle histoire de DreamWorks se déroule dans la mer et son titre nous donne une idée de ce dont parle le film: »DreamWorks Animation plonge dans les eaux troubles du lycée avec une comédie d’action hilarante et sincère sur une adolescente timide qui découvre qu’elle fait partie d’une lignée royale légendaire de krakens des mers mythiques et que son destin, au fond des océans, est plus grand qu’elle ne l’avait jamais rêvé« .

Le film suit la douce Ruby Gillian, 16 ansqui cherche désespérément à s’intégrer à Oceanside High, mais elle découvrira bientôt qu’elle est destinée à exceller et à hériter du trône de sa grand-mèrela reine guerrière des sept mers.

+ Quand est sorti Krakens and Mermaids (Ruby Gillman Teenage kraken) ?

La nouvelle histoire de DreamWorks Il sortira en salles cet été, plus précisément le 20 juin.. Le film est réalisé par Kirk DeMicco (Vivant, Les Croods) et produit par Kelly Cooney Cilella (les trolls), avec Faryn Pearl (Les Croods : une nouvelle ère) en tant que co-directeur.

« Le kraken a juré de protéger les océans du monde contre les sirènes vaniteuses et avides de pouvoir qui combattent le Kraken depuis des éternités. Il y a un problème majeur et immédiat avec cela : la belle et populaire nouvelle fille à l’école, Chelsea, s’avère être une sirène. En fin de compte, Ruby devra accepter qui elle est et agir en grand pour protéger ceux qu’elle aime le plus.« , approfondit le synopsis.

+ Distribution par Ruby Gillman, Teenage Kraken de DreamWorks

Les stars du cinéma lana condor et annie murphy, Jane Fonda, Toni Colletteen plus de colman domingo, Sam Richardson, Chapman bleu, Will Forte, Nicole Byer, Liza Koshy, Ramona Jeune, edward franc et Kellum me manque.

