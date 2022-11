Bruce Campbell partage la première image terrifiante de Evil Dead Rise

Alors que fan de la Evil Dead aurait dû se prélasser dans la gloire sanglante de Evil Dead Rise cet Halloween, le changement de sortie stratégique du film en une sortie cinématographique signifie que le dernier opus de la franchise ne sortira pas en salles avant avril. Cependant, Bruce Campbell ne pouvait pas laisser passer la saison sans donner Evil Dead fans un premier regard sur le film avec une image effrayante et sanglante du film.





Bien que Bruce Campbell n’apparaît pas dans Evil Dead Rise il a autant fait partie de la production du film que n’importe lequel des précédents Evil Dead films et émission de télévision. En tant que producteur sur le tout nouveau Evil Dead histoire, aux côtés du réalisateur original Sam Raimi, Campbell a fréquemment partagé des taquineries sur la façon dont il a ajouté des éléments essentiels Evil Dead morceaux à la production. D’après la nouvelle image, il semble que, tout comme ces projets précédents, il y aura beaucoup de frayeurs et beaucoup de gore.

Quatre décennies après La mort diabolique est devenu l’étoffe de la légende de l’horreur, Evil Dead Rise apportera une nouvelle sensation à la franchise, avec tous les nouveaux personnages et, plus important encore, un tout nouveau décor. Finie la tristement célèbre cabane dans les bois avec l’action cette fois-ci autour des Deadites du Necronomicon Ex-Mortis envahira une tour de banlieue et portera littéralement l’horreur à un tout autre niveau.





Evil Dead Rise sera-t-il un ajout digne de la franchise?

Rosebud Releasing Corporation

La mort diabolique a été redémarré en 2013 et bien que le film soit assez décent, il était encore en deçà des films originaux et du Ash contre Evil Dead Séries TV. Le principal échec du film était qu’il manquait les éléments comiques du Evil Dead franchise, qui étaient aussi importantes pour le succès du film original que son horreur. Il semble que cette fois-ci, Bruce Campbell a certainement apporté un peu de flair à la production finale. Il a dit précédemment :

« C’est une maison de feu, voilà ce que c’est. Cela va vous effrayer. C’est urbain, pas de cabane dans les bois. Un appartement urbain de grande hauteur est la cabine. C’est une mère célibataire et sa famille et ça va être un mauvais juju qui se passe là-bas. Ça va être horrible, mais de la meilleure façon. L’astuce était d’essayer de garder quelque chose de l’héritage d’Evil Dead dans le cinéma, donc j’étais là pour le son de post-production que nous avons fait en Europe. Nous avons donc introduit quelques-uns des effets sonores originaux d’Evil Dead du film original, car nous les avons tous en version numérique maintenant. Donc, mon travail consiste à se faufiler et à infecter son film avec certains des trucs d’Evil Dead. Ma voix y est aussi.

Evil Dead Rise était initialement prévu pour la première fois sur HBO Max, mais les projections de test ont été si bien accueillies que le studio a pris la décision de passer à une sortie cinématographique. Cela signifie que les fans pourront à nouveau voir les Deadites monter l’enfer sur grand écran, mais devront attendre le 21 avril 2023 pour le faire.