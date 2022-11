Merlina, Netflix : Tim Burton continuera à faire des films après la première de la série

Le cinéaste de renom Tim Burton a déclaré que bien que sa série Netflix sur »La Famille Addams », »Merlin », ont un grand succès, il ne se retirera pas de continuer à faire des films. Le réalisateur de grands épisodes comme »Batman » et »Beetlejuice », a fait son retour sur le petit écran avec ce spin off après avoir réalisé des épisodes de »Alfred Hitchcock Presents » et »Faerie Tale Theatre dans les années 80 .

« J’ai aimé faire cette série télévisée, simplement parce que c’était intéressant d’avoir un rythme différent, un type d’enregistrement plus lent. Mais évidemment, pour moi, j’aime toujours les films. Je pense toujours qu’il y a une place pour les films de nos jours », a-t-il déclaré. Burton lors de la présentation de »Merlina » à l’événement Lucca Comics & Games en Italie.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Tim Burton donne de nouveaux détails sur la suite tant attendue de Beetlejuice

Que Burton ait décidé de faire une série après avoir réalisé une série de grands films mémorables comme « Scissorhands Man » et « Ed Wood » a été une énorme surprise pour beaucoup dans l’industrie cinématographique.

Même les showrunners de »Merlina », Alfred Gough Oui Milliers Milliers, ont été surpris lorsque Burton a accepté de participer au spin off de »The Addams Family ». « Nous lui avons envoyé le premier scénario et trois jours plus tard, son agent a appelé et a dit: » Tim adore ça « », a déclaré Gough.

Ce n’est pas la première fois que Tim Burton se rapproche de la franchise « The Addams Family ». Auparavant, le réalisateur envisageait de réaliser « La famille Addams », un film de 1991, mais il a finalement décidé de l’abandonner pour réaliser « Batman Returns ». En 2010, Burton allait écrire et réaliser le film en stop motion « Addams Family », mais il a finalement été annulé et a été rétabli en tant que film CGI sorti en 2019.

Vous pourriez également être intéressé par : You, série Netflix, saison 4 : date de sortie et intrigue







« C’était une période de temps bizarre. Je n’avais jamais vraiment eu envie de faire de la télévision. Puis ça m’est venu à l’esprit et c’était intéressant », a déclaré Burton à propos de « Merlina », la série arrivant exclusivement sur Netflix la semaine prochaine. 23.

Tim Burton est actuellement impliqué dans d’autres projets dans le monde du cinéma, assurant récemment que » Beetlejuice 2 » est à ses débuts de développement, bien qu’il ait récemment annulé sa participation à un remake du classique de Disney, » Dumbo » .