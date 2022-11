Désenchanté, Los Montaner, Willow et plus: toutes les premières de Disney + en novembre 2022

Novembre a commencé et nous sommes officiellement dans la dernière ligne droite de l’année, où des services de streaming tels que Netflix et Amazon Prime Video ont déjà annoncé ce qui arrivera dans leurs catalogues. La concurrence reste plus forte que jamais et c’est pourquoi depuis Disney+ Ils ont également communiqué toutes leurs sorties pour l’avant-dernier mois de 2022 et tenteront d’approcher la plateforme Red N en termes de nombre d’abonnés, même si aujourd’hui la possibilité semble lointaine. En attendant, le devoir de continuer à sortir des titres originaux intéressants semble être rempli avec une nouvelle liste de tout ce qui arrivera dans les semaines à venir. Découvrez les avant-premières !

Sorties +Disney+ en novembre 2022

– Marvel Studios United : Création de She-Hulk

Date de sortie : 3 novembre

Marvel Studios United est une série documentaire Disney + relatant la création de nouveaux spectacles et films Marvel Studios. Au fil de ses épisodes, il voyage dans les coulisses de productions telles que WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If… et Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Les créateurs et acteurs détaillent l’origine des productions et partagent des images exclusives du plateau d’enregistrement. Marvel Studios United est un regard complet et immersif sur la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel.

– Légendes des studios Marvel

Date de sortie : 4 novembre – Nouveaux épisodes

Alors que l’univers cinématographique Marvel (MCU) continue de se développer, Legends of Marvel Studios célèbre et explique ce qui s’est passé avant. Le public réexplore les héros, les méchants et les moments épiques de tout le MCU en préparation des histoires à venir que la communauté des fans attend avec impatience. Chaque segment mettra en lumière différentes séries qui sortiront plus tard sur Disney +, jetant les bases d’événements futurs. Legends of Marvel Studios tisse ensemble les nombreux fils qui composent l’incroyable univers cinématographique Marvel.

– Les Montaniers

Date de sortie : 9 novembre

Los Montaner suit cette famille emblématique d’artistes, qui est devenue un véritable phénomène de médias sociaux et est dirigée par l’un des représentants les plus importants de la musique latine. Au fil des épisodes, le public sera témoin des défis que traversent ses membres alors qu’ils cherchent à maintenir l’harmonie entre leur vie privée et leur carrière professionnelle, toujours aux yeux du public, ainsi que les jalons de leur vie musicale, leurs défis, conflits et les émotions générées par l’élargissement du groupe familial lors de l’arrivée de nouveaux mariages.

– Beckham : Sauvez notre équipe

Date de sortie : 9 novembre

Coproduit par la société de production primée BAFTA et RTS Twenty Twenty et Studio 99, le studio de production et de contenu cofondé par David Beckham, Beckham: Save Our Crew est une docu-série émouvante qui retrace le retour de David Beckham à ses racines dans l’Est .de Londres pour guider les Westward Boys, une équipe de football pour enfants qui s’est classée en bas de leur ligue et est sur le point d’être reléguée. Mais ce n’est pas n’importe quelle ligue de football, c’est la même dans laquelle Beckham a joué quand il était enfant. La star du football tentera de changer la fortune de l’équipe en travaillant avec les entraîneurs actuels.

– Père Noël : Un nouveau Père Noël

Date de sortie : 16 novembre

Scott Calvin est de retour ! Après avoir été le Père Noël pendant près de trente ans, Scott est toujours aussi joyeux. Mais à mesure que Noël perd de sa popularité, sa magie perd de sa popularité. Scott s’efforce de remplir toutes les responsabilités professionnelles tout en étant là pour sa famille. Après avoir découvert qu’il existe un moyen de prendre sa retraite, Scott envisage de démissionner en tant que Père Noël et de trouver un digne successeur afin qu’il puisse être un meilleur père et mari.

– Illimité avec Chris Hemsworth

Date de sortie : 16 novembre

La docu-série est produite par le cinéaste nominé aux Oscars Darren Aronofsky (The Whale, Black Swan) et sa société de production Protozoa ; Nutopia, de Jane Root ; et Wild State, la nouvelle société de production de Chris Hemsworth et Ben Grayson. No Limits avec Chris Hemsworth teste les recherches scientifiques qui existent sur la longévité. En partie aventure scientifique autour du monde, en partie voyage personnel, chaque épisode suit Hemsworth alors qu’il subit une série d’exploits physiques et mentaux conçus par des spécialistes, des scientifiques et des médecins de renommée internationale pour découvrir et enquêter sur certains aspects du processus de vieillissement. Chaque défi méticuleusement conçu est basé sur de nouvelles recherches scientifiques et de vieilles traditions. La mission de Chris est de mieux comprendre les limites de l’organisme humain et de découvrir des moyens de prolonger la santé et le bonheur jusqu’à un âge avancé.

– Désenchanté

Date de sortie : 18 novembre

Giselle (Amy Adams) et Robert (Patrick Dempsey) sont mariés depuis quinze ans, mais Giselle en a assez de vivre en ville. Elle et sa famille décident de déménager dans une banlieue tranquille appelée Monroeville à la recherche d’une vie de conte de fées. Malheureusement, cela ne résout pas tous vos problèmes. Les banlieues ont d’autres règles et une reine : Malvina Monroe (Maya Rudolph), qui fait que Giselle se sent encore plus à sa place. Elle est frustrée parce qu’il n’a pas été facile d’être heureuse pour toujours, alors elle essaie d’utiliser la magie d’Andalasia pour résoudre ses problèmes, mais transforme accidentellement la ville en un véritable conte de fées et met le bonheur de sa famille en danger. Maintenant, Giselle doit courir contre la montre pour inverser le sort et découvrir ce que signifie le bonheur pour toujours pour elle et sa famille.

– Mickey Mouse : L’histoire d’une souris

Date de sortie : 18 novembre

Mickey Mouse est reconnu comme un symbole de joie et d’innocence dans le monde. Il a immédiatement fait sensation lorsqu’il a joué dans Steamboat Willie, le premier court métrage d’animation avec son synchronisé. Au fil des décennies, il s’est transformé en versions distinctes reflétant la carrière exceptionnelle de son créateur et les changements sociaux drastiques dans la nation qu’il est venu représenter.

– Elton John Live : le spectacle d’adieu

Date de première en direct : 20 novembre

Elton John Live: The Farewell Show commémorera une nuit qui a marqué un tournant dans l’histoire de la musique et sera diffusé en temps réel depuis le Dodger Stadium, offrant à plus de cinquante mille fans en personne et à d’innombrables admirateurs du monde entier l’occasion unique de découvrir les succès des 50 dernières années. Le concert mettra également en vedette des artistes invités non annoncés qui rendront hommage à la superstar légendaire sur scène.

– Le Bass Club

Date de sortie : 30 novembre

Produit entièrement en Amérique latine, The Bass Club suit l’histoire d’Amaranto Molina (Carlos Vives), un professeur de musique non conventionnelle qui vient enseigner dans une école spécialisée dans l’enseignement musical, régie par des formules qui laissent de côté les élèves qui ne répondent pas aux normes. fixé par le succès commercial de la musique. Le directeur de l’institut, Eduardo Kramer (Julián Arango), choisit chaque année cinq étudiants — surnommés « Los Agudos » — pour intégrer le prestigieux Teen Band de l’école. Molina est alors désignée comme enseignante de « Los Graves », le groupe d’étudiants qui est exclu de la sélection car leur talent ne répond pas aux normes du marché. Con sus métodos disruptivos, el excéntrico profesor se hará cargo de “Los Graves”, emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único, hallando juntos un esperanzador rumbo en commun. Par la même occasion, ils découvriront le passé mystérieux que cache le professeur.

-Saule

Date de sortie : 30 novembre

Willow de Lucasfilm et Imagine Entertainment est une nouvelle série d’aventures fantastiques en direct basée sur le long métrage classique de 1988. L’histoire commence avec un sorcier en herbe d’une ville de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui ensemble ont aidé à détruire un reine maléfique et bannissez les forces des ténèbres. Maintenant, l’aventure continue dans un monde magique où une race d’elfes – les brownies -, des sorciers, des trolls et d’autres créatures mystiques s’épanouissent, tandis qu’un groupe improbable de héros se lance dans une quête dangereuse vers des endroits au-delà de leur maison, où ils doivent affronter leurs démons intérieurs et s’unissent pour sauver leur monde.

-Andor

Nouveaux épisodes tous les mercredis – Finale de la saison : 23 novembre

La série Andor explore une nouvelle perspective sur la galaxie Star Wars, en se concentrant sur le voyage de Cassian Andor pour découvrir la différence qu’il peut faire pour la galaxie. La série présente l’histoire de la rébellion croissante contre l’Empire et comment les gens et les planètes se sont impliqués. À une époque remplie de dangers, de tromperies et d’intrigues, Cassian s’engage sur une voie destinée à devenir un héros rebelle.

– La Société Mystérieuse Benoît

Nouveaux épisodes tous les mercredis

La Mysterious Benedict Society est réunie, mais lorsque M. Benedict (Tony Hale) et Number Two (Kristen Schaal) disparaissent en Europe, les garçons et les filles partent en mission pour les retrouver. Après avoir navigué dans des eaux lointaines et affronté de nouveaux adversaires, ils se retrouvent sous le charme de la nouvelle opération du Dr Curtain, semant le bonheur. Les garçons et les filles doivent trouver un moyen de l’arrêter avant que leur bien-aimé M. Benedict, ainsi que des milliers d’autres à travers le monde, ne soit changé à jamais.

– Les puissants canards | Saison 2

Nouveaux épisodes tous les mercredis – Finale de la saison : 30 novembre

Après avoir repris le nom de l’équipe des Mighty Ducks l’année précédente, l’équipe et son entraîneur, Alex Morrow ( Lauren Graham ), se rendent dans une école d’été de hockey californienne dirigée par l’ancien joueur charmant mais strict de la LNH, Colin Cole ( Josh Duhamel ). Là, ils pourront atteindre l’excellence au hockey sans que leurs travaux scolaires ne les gênent. Alors que les Ducks tentent de survivre à cet environnement extrêmement compétitif, ils sont confrontés à la question : pouvez-vous gagner cet été ?

Vous n’êtes pas encore abonné à Disney+ pour accéder aux contenus exclusifs de la plateforme ? Abonnez-vous sur ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂