Proposition de travail : le K-drama aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Netflix avait plusieurs séries coréennes en 2022, mais l’une des plus réussies était Job Proposal. Que sait-on de sa suite ?

©NetflixProposition de travail : le K-drama aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

service de diffusion en continu Netflix Elle dispose d’un large catalogue de productions en tous genres, mais une grande partie des abonnés est un fidèle consommateur de séries coréennes. Actuellement, on trouve plusieurs titres à succès et l’un d’eux est Offre d’emploiune émission qui est arrivée en avril de l’année dernière et à ce jour est commentée par ses téléspectateurs pour une raison : Y’a t’il la saison 2 ?

La prémisse centrale de l’émission basée sur les webtoons HaeHwa et Narak suit Shin Ha-ri, qui a un rendez-vous à l’aveugle à la place de son amie Jin Young-seo, dont le père l’avait mise en place. Young-seo a refusé et c’est pourquoi Ha-ri assiste à sa place dans le but d’être rejetée par l’éventuel mari candidat, mais tout change lorsqu’on découvre qu’il s’agit en fait de son patron, Kang Tae-mu, PDG. entreprise.

+ La proposition de travail aura-t-elle une saison 2 sur Netflix?

Depuis sa sortie le 11 avril 2022 et les nouveaux épisodes diffusés chaque semaine, il était clair que le public avait reçu le K-drama de manière formidable, ainsi que les commentaires des critiques spécialisés. Cela fait presque un an et malheureusement pour les fans, il n’y a toujours pas de réponse de Netflix quant à savoir si Offre d’emploi a été annulé ou s’il aura enfin une deuxième saison.

Au-delà de la demande des fans de K-drama, il est possible que l’idée de la production ait été de la terminer avec une seule saison. Si nous passons en revue ce que nous avons vu, les histoires d’amour de Ha-ri et Tae-Moo, ainsi que Yeong-Seo et Sung-Hoon étaient heureuses. Bien sûr, il pourrait continuer avec des liens familiaux et professionnels au sein de l’entreprise, mais la situation a déjà été réglée pour semer un nouveau conflit.

Bien que la pensée des fans soit d’avoir plus de la série et d’ici nous pensons que ce n’est pas nécessaire, le dernier mot est toujours Netflix et des nouvelles sont attendues pour bientôt, peu après un an de son arrivée au catalogue. En attendant, vous pouvez revivre les 12 épisodes de Offre d’emploi en streaming autant de fois que vous le souhaitez.

