Bridgerton: Regé-Jean Page était dans Harry Potter et presque personne ne l’a remarqué

«Bridgerton» Il est arrivé le 25 décembre, jour de Noël, et il semblait avoir été un cadeau pour les téléspectateurs, car il est actuellement dans le Top 3 des services de streaming les plus regardés de Netflix, seulement derrière ‘Cobra Kai’ et ‘ Vikings ». L’un des aspects les plus mentionnés de la série du créateur de « Grey’s Anatomy », Shonda Rhimes, était Page Regé-Jean.

L’acteur de 30 ans est né à Londres et a eu une enfance difficile après avoir été victime de discrimination. À son retour en Angleterre, il a décidé de se former dans les arts et avait un groupe de musique, ce qui l’a aidé « abattez les faux murs et défiez les règles »il a déclaré dans une interview en 2017. Il est diplômé du Drama Centre London et est apparu dans des films tels que «The History Boys» et «Merchant of Venice».

Dans la série il joue Simon Basset, le duc de Hastings et a rapidement gagné une large acceptation du public comme est passé de 80000 abonnés sur Instagram au dépassement de la barrière du million en une semaine seulement. En plus des rôles mentionnés, il convient également de noter une participation à la saga Harry Potter, plus précisément dans ‘Les reliques de la mort – Partie 1’. Tu ne savais pas? Regardez la scène!







Le voilà Regé-Jean Page en extra lors du mariage de Bill Weasley et Fleur Delacour. Lorsque l’événement se déroulait normalement, un Patronus de Kingsley Shacklebolt interrompit la fête, disant que Voldemort avait pris le contrôle du Ministère de la Magie et avait gelé les invités. L’un d’eux, qui est derrière Hermione, est l’acteur de ‘Bridgerton’.

Bien sûr, son apparence est très différente de celle actuelle puisque 10 ans se sont écoulés, et apparemment ce sera le moment d’un nouveau départ dans sa carrière avec beaucoup plus de reconnaissance qu’avant la première de la production Netflix. Nous continuerons sûrement à le voir dans différents programmes et films après cet événement qui l’a transformé en phénomène.