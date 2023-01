Netflix : The Glory aura-t-il une saison 2 ?

in

Le k-drama est une tendance sur Netflix et les utilisateurs réclament un second volet. Découvrez ce que la plateforme de streaming a dit à propos de La Gloria.

© IMDbLa gloria, la série Netflix qui fait fureur en ce moment.

Il ne fait aucun doute que l’arrivée de Le jeu du calmar une Netflix marqué un avant et un après sur la plateforme de streaming. De la popularité mondiale que la fiction a obtenue, la série coréenne Ils sont devenus la grande attraction du catalogue. C’est pourquoi chacune des sorties de style se positionne rapidement dans les plus vues. C’est le cas de La gloire, l’histoire dont beaucoup attendent une suite. Aura-t-il une saison 2 ?

C’était le 30 décembre quand ce k-drame a été intégré à l’offre de service d’abonnement. En quelques jours, la production a grimpé jusqu’à atteindre une position dans le classement des séries les plus regardées en ce moment. Et bien que l’intrigue aurait pu avoir sa conclusion, une bonne partie du public spécule sur une deuxième partie qui révèle ce qui s’est réellement passé dans cette histoire sinistre et divertissante.

De quoi s’agit-il? Lune Dgong-eun c’est une jeune femme tourmentée par ses camarades de classe qui sent qu’on ne peut pas l’aider. Plongée dans le désespoir, elle commence à réfléchir à ce que sera sa nouvelle mission dans la vie. De ce fait, il devient obsédé par une vengeance implacable contre les agresseurs qui ont détruit son enfance et qui ont laissé une marque indélébile sur sa réputation. Tous ces facteurs ont rendu la série plus que recommandable.

Ce n’est pas tout! De plus, il présentait un casting plein de personnages coréens. En ce sens, ils ont participé avec leurs performances Chanson hye kyo comme Moon Dong-eun, Lee Do-hyun comme Ju Yeo-jeong, lim ji-yeon comme Park Yeon-jin, Yeom Hye Ran comme Kang Hyeon Nam parc chanté hoon comme Jeon Jae-joon et Jung Sung-il comme Ha Do-yeong. Qui d’entre eux serait prêt à revenir pour un nouvel épisode ?

+ Est-ce que The Glory aura une saison 2 ?

La gloiretel qu’il a été traduit en Amérique latine, est disponible sur Netflix depuis le 30 décembre et a 8 épisodes d’environ 50 minutes. Ceux qui l’ont déjà vu attendent un deuxième volet. Bonne nouvelle pour eux ! Bien que le géant du streaming n’ait pas confirmé de date exacte, il a annoncé que le prochaine saison sera ajouté au catalogue mars de cette année.

