« Bridgerton »: qui est Kate Sharma dans la série Netflix

Simone Ashley, actrice de « Sex Education » a été choisie pour jouer Kate Sharma dans la saison 2 de « Bridgerton». Basé sur la populaire série de livres Julia Quinn, « Bridgerton« Créé en Netflix le jour de Noël 2020 et ce fut un succès instantané, devenant la plus grande émission de l’histoire de la plate-forme de streaming publiée jusqu’à présent.

Souvent décrit comme « Une fille bavarde« Avec une combinaison de »Orgueil et préjugé», La série se déroule à Londres l’époque de la régence au début de la XIXème siècle. Nature morte de la famille aristocratique Bridgerton pendant la première saison compétitive, le tout raconté par l’auteur de potins Dame Whistledown.

Alors que la saison 1 se concentrait principalement sur la romance tumultueuse entre la fille aînée du Bridgerton, Daphné et le duc de Hastings Simon, la saison 2 suivra frère Bridgerton, Anthony qui entreprend de trouver son propre intérêt amoureux et de réaliser son objectif après la mort de son père.

À présent « Bridgerton« A trouvé son rôle principal féminin de la saison 2 Simone Ashley, selon Date limite, connue pour son rôle de mauvaise fille Olivia Hanan dans la série britannique à succès « Éducation sexuelle » de Netflix. Cependant, peu de fans savent quoi que ce soit sur son personnage, Kate Sharma, un nom qui n’est pas non plus familier aux fans du livre car il a été changé pour l’adaptation télévisée.

QUI EST KATE SHARMA, LA CO-STAR DE LA SAISON 2 DE «BRIDGERTON»?

Simone Ashley dans « Sex Education » (Photo: Netflix)

Kate est décrit comme un « jeune femme intelligente et têtue qui ne fait pas confiance aux imbéciles« , inclus Anthony. Avec la saison 2 prêt à continuer le monde multiracial créé dans le saison 1, les producteurs de «BridgertonOnt changé en Kate Sharma, qui a été nommé Kate Sheffield dans les livres, être d’origine indienne comme Simone Ashley.

La saison 2 de « Bridgerton« , Qui entre en production au printemps, est basé sur le deuxième roman de la série, »Le vicomte qui m’aimait». Dans le livre, Anthony Bridgerton il est toujours le célibataire le plus convoité de la haute société victorienne. Mais cette année, le beau vicomte, amoureux de l’amusement et ennemi de l’engagement, surprend tout le monde et décide de trouver une femme et de s’installer.

Le vicomte qui m’aimait, le deuxième livre de Julia Quinn dans la série « Bridgerton » (Photo: Amazon)

Le bijou le plus précieux, le jeune et le beau Edwina Sheffield, est votre choix naturel. Mais pour l’obtenir, il doit d’abord obtenir l’approbation de la sœur aînée de la fille, Kate. Anthony Vous constaterez que convaincre cette femme arrogante et déterminée qu’elle n’est plus un playboy n’est pas une tâche facile. Ce n’est pas non plus pour le retirer de votre tête quand la nuit vient.

Kate elle a toujours su que le succès en société n’était pas pour elle: elle pensait qu’elle était trop grande, un peu plus âgée pour se marier à vingt et un ans, et pas particulièrement belle. Pour cela, se consacre corps et âme à la protection de son adorable petite sœur de tous les acclamations sans scrupules qui la hantent aux bals et aux réunions.

Kate se sent plus que capable de tenir les célibataires douteux comme le vicomte à distance Anthony Bridgerton. Cependant, vous découvrirez bientôt qu’il y a un tout petit pas pour affronter la passion. Anthony Bridgerton Il était clair sur une chose dans sa vie: qu’il ne vivrait pas plus longtemps que son père, décédé avant l’âge de quarante ans.

Anthony Bridgerton décide enfin de se marier dans le deuxième livre « Le vicomte qui m’aimait » (Photo: Netflix)

C’est pourquoi il a décidé vis ta jeunesse intensément, sans s’engager dans un amour qui serait brusquement interrompu. Cependant, il arrive un moment où il décide de se marier pour laisser un héritier. Mais rencontre un formidable obstacle, la sœur persistante de la mariée choisie, qui ose le défier sans cesse.

Peu à peu, Anthony découvre en cette femme un rival digne de lui-même, capable de lui faire repenser beaucoup de choses … et un être exceptionnel avec qui il sera très difficile de ne pas finir amoureux, ce qu’il finit par faire à la fin du livre de Julia Quinn et cela pourrait être similaire à ce qui se passe dans la série de Netflix.