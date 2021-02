Raya et le dernier dragon aperçu de la création d’un nouveau classique de Disney

Disney a publié une toute nouvelle featurette qui jette un regard sur les coulisses Raya et le dernier dragon. Intitulé «Crafting Raya», il offre un aperçu de ce qu’il a fallu pour donner vie au film. La dernière version de Walt Disney Animation Studios devrait arriver à la fois dans les salles et sur Disney + via Premier Access en mars.

La vidéo offre un nouveau regard sur la prochaine aventure fantastique épique. Il met en vedette les stars Kelly Marie Tran (Star Wars: Les derniers Jedi) et Awkwafina (Ocean’s 8), ainsi que les cinéastes. Ils discutent de ce qui a inspiré l’histoire, les personnages et les arts martiaux du film, en plus de la façon dont il a été conçu par les artistes, les talents et les cinéastes qui travaillaient tous à domicile, étant donné qu’il a été terminé lors de la fermeture d’Hollywood en 2020. Tran avait ceci à dire dans la vidéo.

« C’est tellement excitant d’être la première princesse Disney d’Asie du Sud-Est. C’est un gros problème. Raya est l’un des personnages les plus féroces. »

Kelly Marie Tran n’était pas à l’origine prête à jouer le rôle principal du film. En août de l’année dernière, Disney a annoncé que Tran avait remplacé Cassie Steele, qui avait initialement été mise sur écoute pour exprimer Raya. Le film était important, car Tran est devenu le premier acteur d’origine asiatique du sud-est à diriger un film d’animation Disney. En plus d’offrir quelques détails sur le film, la featurette contient beaucoup de séquences, donnant un sens aigu du monde qui a été conçu pour raconter cette histoire.

Raya et le dernier dragon se déroule dans le monde fantastique de Kumandra. Il se concentre sur Raya, une guerrière solitaire qui doit retrouver le dernier dragon légendaire. Ils doivent essayer d’arrêter une force maléfique qui est revenue après 500 ans pour menacer à nouveau son monde natal.

Le casting comprend également Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim, Benedict Wong, Jona Xiao, Sandra Oh, Thalia Tran, Lucille Soong, Alan Tudyk, Gordon Ip, Dichen Lachman, Patti Harrison, Jon « Dumbfoundead » Park, Sung Kang, Sierra Katow, Ross Butler, François Chau et Paul Yen. Don Hall et Carlos Lopez Estrada dirigent, avec Paul Briggs et John Ripa codirigeant. Osnat Shurer et Peter Del Vecho sont à bord en tant que producteurs. Qui Nguyen et Adele Lim ont écrit le scénario.

Aimer Mulan avant cela, Raya et le dernier dragon sera disponible sur Disney + avec Premier Access dans la plupart des marchés Disney +. Cela signifie que cela coûtera aux abonnés 29,99 € de plus, mais ils pourront regarder le film aussi longtemps qu’ils auront le service. Ce n’est pas simplement une location de 48 heures. Le film sortira également dans certaines salles à la même date, le 5 mars 2021. Disney prévoit de le faire avec certains films dans les mois à venir jusqu’à ce que le box-office revienne à la normale. Raya et le dernier dragon est disponible en pré-commande maintenant via l’application de streaming Disney +. Assurez-vous de vérifier la nouvelle fonctionnalité par vous-même.

Sujets: Raya et le dernier dragon, Disney Plus, Disney, Streaming