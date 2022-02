Nintendo montre de nouveaux détails sur Kirby et la terre oubliée

La nouvelle aventure de la boule rose de Nintendo, Kirby et la terre oubliée, a présenté plus de détails sur son gameplay dans le récent Nintendo Direct. Le nouvel opus qui sortira le 25 mars, casse les schémas des jeux de Kirby présentant pour la première fois une gestion de l’environnement en 3D, en plus de mélanger des éléments d’objets fantastiques et réels.

Dans le »pays oublié », Kirby devra secourir ses compagnons Waddle Deesles charismatiques personnages orange des anciennes livraisons, et pourront utiliser le »mode bouchée » ou »transmorphose », le nom qu’il aura dans le jeu en espagnol, qui nous permettra de prendre le contrôle d’une voiture , ou d’éléments énormes qui tiennent à peine dans la bouche de Kirby.







Les nouvelles capacités s’ajoutent au grand nombre de pouvoirs qu’il possède après les avoir copiés de ses ennemis, transformant Kirby en distributeur automatique pour attaquer ses ennemis avec des canettes de jus, une ampoule pour éclairer l’obscurité, le transformant même en une bombe incendiaire géante. l’eau, pour éliminer les ennemis et nettoyer les zones infestées de liquides toxiques. Tout un monde de possibilités qui permettra à Kirby d’explorer librement les environnements tridimensionnels du titre.

De plus, le joueur aura un camp Waddle Dee, qui augmentera au fur et à mesure que nous avancerons dans l’histoire et sauverons un plus grand nombre de ces personnages. Dans cette base, Kirby pourra améliorer ses compétences classiques, le rendant de plus en plus puissant et débloquant des combos et des ensembles de compétences que nous n’avons pas vus dans les épisodes précédents, ainsi que changer son apparence.







La petite balle préférée de tous a été introduite pour la première fois dans le jeu vidéo de 1992, »Le pays des rêves de Kirby », qui a présenté à notre ami rond la capacité d’inhaler ses ennemis et de copier leurs capacités, comme lancer des boomerangs, cracher du feu de sa bouche ou se transformer en rocher pour écraser ses ennemis. Mettant en vedette des antagonistes et des personnages emblématiques de Nintendo comme Roi DaDiDou ou Méta Chevalierl’univers Kirby s’est toujours caractérisé en montrant ce thème tendre, mais avec une bonne gestion des niveaux et des scénarios dans chacune de ses tranches.

Si vous êtes un fan de Nintendo et que vous possédez une Switch, vous ne pouvez pas manquer ce prochain opus de Kirby, qui arrivera le 25 mars.