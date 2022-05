« Bridgerton » : pourquoi la saison 3 parlera de Penelope et Colin

D’après la saga romantique de Julia Quinn, la troisième saison de « Bridgerton » devrait se concentrer sur Benoît et sa recherche, d’abord pour la mystérieuse femme lors d’un bal masqué, puis pour Sophie Beckett, la fille illégitime du comte de PenwoodCependant, l’actrice Nicola Coughlan, qui joue Penelope Featherington dans la série à succès Netflixa confirmé que le prochain épisode racontera l’histoire d’amour de Colin (Luke Newton) et de son personnage.

Lors d’un événement organisé par le géant du streaming pour la Television Academy dans le cadre des présentations « For Your Consideration » avant les Emmy Awards 2022, Coughlan a noté : « Comme Lady Whistledown, je garde un secret depuis un certain temps et je peux vous confirmer que la saison 3 tournera autour de l’histoire d’amour de Colin et Penelope. J’ai gardé ce secret depuis deux semaines après la première de la saison 2.″.

Aussi, le producteur Shonda Rhimes a partagé l’annonce officielle. « Il est normal qu’au cours de la troisième année de cet auteur sur le marché du mariage, la saison sociale de Mayfair se concentre sur un troisième fils … et une troisième fille également. Cet auteur peut confirmer que la saison suivante ne suivra rien d’autre que la relation naissante entre M. Colin Bridgerton et Mme Penelope Fatherington. Avec la fin des jours de Pénélope en tant que giroflée, va-t-elle enfin fleurir ? Le temps nous le dira, et comme toujours, cet auteur aussi.”.

Penelope Featherington jouera dans la troisième saison de « Bridgerton » aux côtés de Colin (Photo : Netflix)

POURQUOI « BRIDGERTON 3 » SE CONCENTRE-T-IL SUR PENELOPE ET COLIN ?

Bien que ni Netflixni Shondaland, ni l’équipe créative n’ont révélé les raisons qui ont conduit Jess Brownell, la nouvelle showrunner de « Bridgerton» Adapter l’histoire de Colin et Pen avant celle de Benoît et Sophie, était quelque chose que beaucoup attendaient, notamment à cause de la direction que prenait l’histoire de ces personnages dans le précédent opus.

Dans la deuxième saison, Colin a commencé à voir Penelope avec des yeux différents, qui l’aiment secrètement depuis qu’ils sont enfants. Vers la fin, cependant, il lui brise le cœur en disant à d’autres gentlemen londoniens qu’il n’épouserait jamais Pen.

Pour Nicolas Coughlan ce dernier aidera Pénélope à se rendre compte que son bien-aimé Colin n’est pas si parfait. « J’ai toujours senti que [esa parte de las novelas] c’était important parce que Penelope a besoin de se rendre compte que Colin est un être humain imparfait», a déclaré l’actrice de 35 ans à Entertainment Weekly après la fin de la deuxième saison de «Bridgerton”.

« Il n’est pas un dieu ; ce n’est pas un Adonis. S’ils doivent avoir une relation quelconque, la voir de cette façon n’est pas sain pour elle. Vous devez le voir imparfait et tout, et actuellement vous ne le faites pas. C’est probablement une bonne chose à long terme, mais ce ne sera pas une bonne chose tout de suite.« , il ajouta.

De plus, dans la nouvelle saison du «Bridgerton», Pen devra composer avec la fin de son amitié avec Eloïse (Claudia Jessie) due à Lady Whistledown. Cela va-t-il influencer sa relation avec Colin ?